המלחמה ב"כסף השחור". מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', קורא לבטל את שטר ה-200 שקל ואף מעלה אפשרות לביטול השימוש במזומן בישראל.

לדבריו, מהלך כזה עשוי להגדיל את גביית המסים בעשרות מיליארדי שקלים בשנה, כחלק מהמאבק בהון השחור. הדברים נאמרו היום (שני) בכנס לשכת יועצי המס, על רקע התנגדותו של בנק ישראל לביטול השטר.

"אנחנו נצטרך לבטל חלק מהמזומן. בנק ישראל מתנגד לבטל את השטר של ה-200 שקל, אבל ראינו מה קרה אצל ראש עיריית כפר סבא. את ה-200 נצטרך לבטל, אולי בכלל את המזומן", אמר אהרונוביץ' בשיחה עם נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי.

מנהל רשות המסים העריך כי הפסקת השימוש במזומן עשויה להגדיל באופן משמעותי את הכנסות המדינה ממסים. "אני אומר כאן באופן המפורש ביותר, שאם מבטלים מחר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגביית מיסים נוספת של 30-20 מיליארד שקל בשנה, ולמנוע צעדים כואבים אחרים, אבל בנק ישראל מתנגד לזה".

מדובר בהערכה שהציג אהרונוביץ', ולא בהחלטה שהתקבלה על ביטול שטר ה-200 שקל או על הוצאת המזומן משימוש. בנק ישראל, כאמור, מתנגד לביטול השטר.

אהרונוביץ' הוסיף כי "התקציב בשנים 2027 ו-2028 יהיה אכזרי. לצערנו, אנחנו לא רואים שהולכת להיות בשנה הבאה צמיחה יוצאת דופן, אנחנו ממשיכים להילחם בשבע חזיתות. נשיא ארה"ב אומר שיילך לעוד מלחמה עם איראן, ותקציב הביטחון עלול להגיע לכ-200 מיליארד שקל, לא רק בשנת 2027 אלא גם ב-2028".

עוד אמר כי "יש התפרעות מוחלטת בנושא גיוס המילואים ואף אחד לא מתווכח עם מערכת הביטחון. זה כבר ברור ש-200 מיליארד שקל של תקציב ביטחון שנתי ייאלצו את הממשלה הבאה להעלות מיסים".

בנק ישראל מסר: "בנק ישראל מוצא לנכון להביא לידיעת הציבור כי הסמכות לביטול שטרות על פי חוק הינה של נגיד בנק ישראל. עד כה לא הוצג לנגיד ביסוס מקצועי המצדיק ביטול שטר כזה או אחר. באף מדינה בעולם לא בוטל המזומן באופן גורף. לכן, אין בכוונת נגיד בנק ישראל להפעיל את סמכותו ולפעול לביטול שטר כלשהו או לשינוי תמהיל השטרות שבמחזור".