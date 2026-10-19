בשורה להתיישבות בגוש עציון: 183 דונם נוספים הוכרזו הבוקר (שני) כאדמות מדינה עבור היישובים פני קדם ובר כוכבא.

ההכרזה נועדה להשלים את הליכי ההסדרה של היישובים ולאפשר את המשך פיתוחם, לרבות קידום תכנון של מאות יחידות דיור חדשות.

במסגרת המהלך הוכרזו 119 דונם לטובת הסדרת דרך הגישה ליישוב פני קדם, ו-64 דונם נוספים ביישוב בר כוכבא, שנועדו ליצור רצף של אדמות מדינה ולאפשר קידום תכנון ובנייה.

היישוב בר כוכבא אושר להקמה בהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני ביוני 2024. מאז קודמו הליכי הסדרתו, ובהם חתימת אלוף פיקוד המרכז על תחום השיפוט של היישוב וקביעת סמל יישוב על ידי משרד הפנים.

באוגוסט 2024 הוכרזו 603 דונם כאדמות מדינה באזור היישוב, וכעת נוספו להם 64 דונם שנועדו ליצור רצף קרקעי. על פי ההודעה, המהלך יאפשר לקדם באופן מיידי תכנון של מאות יחידות דיור.

במקביל, ביישוב פני קדם, שהוקם לפני 26 שנים ונמנה עם יישובי ההתיישבות הצעירה, הוכרזו 119 דונם לצורך הסדרת דרך הגישה. בכך הושלמו כלל הליכי הסדרת היישוב.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בירך על ההכרזה ואמר: "מדובר במהלך חשוב מאוד עבור ההתיישבות. בראש ובראשונה הוא משלים את הסדרת היישובים פני קדם ובר כוכבא. הוא יחזק באופן משמעותי את מרחב עוטף ירושלים מדרום. ולא פחות חשוב מכך, הוא יתן מענה למצוקת הדיור למאות זוגות צעירים תוך קירבה גדולה לירושלים".

בהמשך התייחס סמוטריץ' גם למערכת הבחירות: "אל מול ממשלת אייזנקוט-ליברמן-גולן שתפנה יישובים ותקים מדינה פלסטינית - אנחנו בונים, נוטעים ומרחיבים. אני מודה לאנשי המינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים".

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, מסר: "נושא סקרי הקרקע נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, כחלק מהמאמץ להבטיח את המשך ההתיישבות ואת התפתחות היישובים בגוש עציון".

רוזנטל הוסיף: "בעזרת השם, רשמנו הצלחות רבות בזכות העבודה המשותפת עם הנהגת ההתיישבות ועם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. נמשיך לפעול יחד לחיזוק אחיזתנו בקרקע, להרחבת היישובים באמצעות תוספת קווים כחולים ולקידום הסדרת הקרקעות. ההתיישבות היא משימה לאומית ואנחנו נחושים להמשיך לקדם אותה ולחזק את עתיד גוש עציון".