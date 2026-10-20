שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ערך אתמול (שני) ביקור בזק חשאי בישראל ונועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך דיווח אתר החדשות "אקסיוס" מפי שני מקורות הבקיאים בפרטים.

הביקור שנשמר בסוד התקיים כשמונה ימים בלבד לפני הבחירות בישראל, וברקע המגעים הקדחתניים בין וושינגטון לירושלים בנוגע לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן.

מהפנטגון ומלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה לדיווח.

ביקורו של הגסת' התרחש יממה בלבד לאחר שהנשיא דונלד טראמפ פרסם הצהרת תמיכה גורפת בנתניהו לקראת הבחירות.

בדבריו התייחס טראמפ לאיומי טהרן להשמיד את ישראל וארה"ב, וטען כי אילולא הצעדים התקיפים שננקטו נגדה, איראן כבר הייתה מממשת את כוונותיה.

טראמפ ציין כי איראן ספגה מכה אנושה מבחינה צבאית וכלכלית, והזהיר כי ארה"ב וישראל ימשיכו לפעול עד להכרעה מלאה אם טהרן לא תשנה את מדיניותה. "אם בישראל ייבחר המנהיג הלא נכון - כלומר כל אדם שאינו ביבי - אמריקה תצטרך לעשות את העבודה הזו לבדה, ואין לי שום נטייה לעשות זאת", הבהיר.

אתמול שוחח נתניהו עם טראמפ והודה לו על גילוי התמיכה הפומבי. במהלך השיחה הביע טראמפ ביטחון מלא בניצחונו של נתניהו בבחירות הקרובות, שיבח את מנהיגותו והדגיש כי הוא מצפה להמשיך בשיתוף פעולה הדוק עמו.