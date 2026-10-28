נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הבוקר (רביעי) לראשונה לתוצאות הבחירות בישראל בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social. טראמפ טען כי תמיכתו הפומבית בבנימין נתניהו שינתה את המגמה, והפכה את מה שהסתמן לדבריו כתוצאה של תבוסה לקאמבק ואף לניצחון אפשרי.

"כשהנשיא טראמפ הביע תמיכה בביבי נתניהו, כל המגמה התהפכה, וכעת, במקום תבוסה מוחצת לראש ממשלה דגול, נראה שמסתמן תיקו לאחר קאמבק גדול, או אפילו ניצחון לנתניהו. כל זה קרה אחרי שנשיא טראמפ הביע את תמיכתו, והוא רוצה רק את מה שטוב למזרח התיכון, לישראל ולארצות הברית!", כתב טראמפ.

טראמפ הביע את תמיכתו בנתניהו פעמיים לקראת הבחירות שנערכו אתמול. בהודעת התמיכה הראשונה, שפרסם ביום ראשון בשבוע שעבר, הציג את נתניהו כשותף מרכזי למאמציה של וושינגטון להתמודד עם איראן ולמנוע ממנה להשיג נשק גרעיני.

הנשיא טען כי החלפת נתניהו עלולה לסבך את המאמצים הללו ואף להביא לכך שארצות הברית תיאלץ לשאת באחריות גדולה יותר להתמודדות עם האיום האיראני. "אם לישראל יהיה מנהיג לא נכון, כלומר כל אחד מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לעשות את העבודה הזאת בעצמה, ואני לא נוטה לעשות זאת", הזהיר טראמפ.

שבוע לאחר מכן שב טראמפ והביע תמיכה בנתניהו, כאשר פרסם מחדש את הודעת התמיכה הקודמת שלו וקרא לאזרחי ישראל לבחור שוב בראש הממשלה.

"כשאתם הולכים לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל! ישראל כונתה 'השטן הקטן', בעוד ארצות הברית כונתה 'השטן הגדול', בידי אנשים מרושעים מאוד. לא ייתכן עוד שהקריאה 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' תישמע ברחבי העולם, והיא גם לא תישמע. הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה, אנחנו חייבים להשלים את המשימה שהתחלנו!", כתב טראמפ בפוסט השני.

ביום שני הכחיש טראמפ כי נתניהו ביקש ממנו לפרסם הודעת תמיכה נוספת לקראת הבחירות בישראל, ודחה דיווח שלפיו לשכת ראש הממשלה פנתה לבית הלבן בבקשה לחדש את התמיכה הפומבית בו. בשיחה עם כתבים נשאל טראמפ על דיווח שפורסם ביום ראשון באתר "אקסיוס", שלפיו לשכת נתניהו הפעילה לחץ על הממשל האמריקני לפרסם הודעת תמיכה שנייה.

"לא, מעולם לא דיברתי איתו על כך", השיב טראמפ. "אני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד כראש ממשלה בתנאים קשים מאוד", הוסיף הנשיא.