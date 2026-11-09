נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון ששודר הלילה (שני) בתוכנית "60 דקות" של רשת CBS להפסדי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע, והעריך כי המלחמה באיראן, התייקרות הדלק והיחס השלילי כלפי ישראל היו מהגורמים המרכזיים לתוצאות הבחירות. לצד זאת, הוא הגן על החלטתו לתקוף את מתקני הגרעין האיראניים וטען כי הפעולה הצבאית מנעה את השמדתה של ישראל.

"בלעדינו, ישראל לא הייתה קיימת. ישראל לא הייתה קיימת אלמלא דונלד טראמפ, משום שנכנסנו עם מפציצי ה-B-2 היפהפיים האלה לפני יותר משנה, ותקפנו את שלושת האתרים באותה תקופה", אמר הנשיא.

טראמפ הוסיף כי המדינות שנהנו מהגנתה הצבאית של ארצות הברית יידרשו לשאת בעלויות המערכה. "המדינות האלה שהגנו עליהן יחזירו לנו את כל העלויות שהיו לנו במלחמה, משום שבלעדינו הן לא היו קיימות".

המראיין שאל את טראמפ אם הוא מתחרט על תמיכתו בתקיפות הישראליות נגד בכירי המשטר האיראני, לנוכח האפשרות שהשינויים בהנהגת איראן בעקבות התקיפות החריפו את העימות. הנשיא דחה את הביקורת והדגיש כי מטרתו הייתה להסיר את האיום האיראני לטווח הארוך.

"כן, אפשר היה לעשות את זה, אבל היו לנו אנשים שהיו הולכים רחוק יותר. אני רוצה פתרון לטווח הארוך, לא לטווח הקצר. ערפנו את ראשו של מערך הגרעין שלהם. אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתה ישראל היום. ישראל הייתה נעלמת. תראו, אני מתמודד עם האנשים האלה. אני מתמודד עם הרבה אנשים, וזה מה שעשיתי כל חיי. אני עושה עסקאות. וברור שאני עושה עסקאות טובות".

בהתייחסו לתבוסת הרפובליקנים בבחירות האמצע שנערכו ב-3 בנובמבר, טען טראמפ כי העובדה שלא התמודד בעצמו הקשתה על מועמדי מפלגתו ליהנות מהתמיכה הציבורית בו.

"קודם כל, אני לא הייתי מועמד בבחירות. אבל עשיתי קמפיין נמרץ למען כמה אנשים. ואני חושב שאם הייתי מועמד, המצב היה שונה מאוד, כי ראיתם את רמת הפופולריות והאהבה. הייתה אהבה. ערכנו עצרות ענק. אף אחד מעולם לא ראה עצרות כאלה בבחירות אמצע. ולא היה אולם אחד שלא נשארו מחוצה לו אלפי אנשים שלא הצליחו להיכנס. אבל הייתם צריכים להעביר את המצביעים האלה למועמדים שהם לא אהבו. ויש גם משהו מעבר לזה".

לדבריו, הציבור האמריקני לא היה מרוצה מהמלחמה באיראן, ובמיוחד מהשפעתה על מחירי הדלק, שעלו לאחר שלטענתו הצליח להוריד אותם באופן משמעותי.

"הם לא אהבו את המלחמה עם איראן. הם לא אהבו את העובדה שמחירי הדלק עלו, כי אני הורדתי אותם לרמה נמוכה. באיווה המחיר היה 1.85 דולר לגלון. 1.85 דולר לגלון. וכשעוברים מ-1.85 דולר ל-3.50 או 4 דולרים, עדיין פחות מאשר בתקופת ביידן, פחות מאשר בתקופת אובמה, אבל האשימו בזה את המלחמה. ואני חושב שהם לא אהבו את המלחמה בעיקר מהסיבה הזאת, כי לדעתי כולם מסכימים שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. ולעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. זה לא יקרה".

טראמפ ציין גורם נוסף שלדעתו השפיע על תוצאות הבחירות: עוינות גוברת כלפי ישראל בקרב הציבור האמריקני.

"ויש גם, באופן מדהים, סלידה גדולה מאוד מישראל. נראה שיש סלידה מישראל. אז יש את זה, יש את המלחמה עצמה ויש את מחירי הדלק. ואני חושב שאלה הסיבות העיקריות. ואתם יודעים, תנועת MAGA, ואני תמיד רציתי להתרחק ממלחמות. סיימתי שמונה מלחמות".

כשנשאל על דבריו של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שייחס את הפסדי הרפובליקנים למלחמה באיראן, השיב טראמפ: "אני לא חולק על כך". עם זאת, הנשיא טען כי ארצות הברית כבר השיגה ניצחון צבאי וכי איראן ממשיכה לחפש דרך להגיע להסכם עם וושינגטון.

"במלחמה הזאת כבר ניצחנו. עכשיו הם הולכים ונחלשים כמדינה, והם יבואו ויעשו עסקה. הם בהחלט רוצים לעשות עסקה. אגב, הם רצו לעשות עסקה ממש לפני הבחירות. ועכשיו זה נותן להם קצת תקווה. אבל היינו קרובים להגיע להסכם. אם לא היו הבחירות האלה, אולי כבר היה לנו הסכם, או שבתוך כמה ימים היינו מגיעים להסכם".

למרות ההשלכות הפוליטיות של המערכה, טראמפ הבהיר כי אינו מתחרט על החלטתו לתקוף את איראן, וכי היה מקבל אותה שוב בשל הצורך למנוע מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני.

"כי אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. אני חושב שמבחינה היסטורית, זו תיחשב החלטה טובה מאוד. האם זו החלטה טובה להיום ולמחר? אולי לא. אבל אני חייב לעשות את מה שנכון למדינה שלנו. אם היה להם נשק גרעיני, אתה ואני לא היינו מדברים כפי שאנחנו מדברים עכשיו. אם הם היו משיגים נשק גרעיני בתקופת כהונתי, היו תוקפים אותי בצורה קשה הרבה יותר מכל מה שקרה עד עכשיו".

"מנעתי מהם להשיג נשק גרעיני. זה דבר גדול. והם היו מוכנים להגיע איתי להסכם. היינו מגיעים להסכם אלמלא הבחירות האלה. ובכל מקרה נגיע להסכם".

בהמשך נשאל הנשיא אם בכוונתו להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן לאחר הבחירות. טראמפ השיב כי אינו רואה בשלב זה צורך בתקיפות נוספות, אך הדגיש כי ארצות הברית ממשיכה לעקוב אחר מתקני הגרעין שהותקפו ואחר מתקן "הר המכוש".

"אני לא מחפש לעשות את זה. אני לא חושב שיש סיבה לכך. אני באמת לא חושב שיש סיבה. לא נשאר להם כלום. הכול קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים. ויש לנו, באמצעות חיל החלל שהקמתי, עדשות טלסקופיות מדהימות. אני יכול לזהות את הצבע של הנקודות האדומות על העניבה שלך. ואנחנו עוקבים אחרי כל אחד מהאתרים האלה, שלושת האתרים שפוצצנו, וגם הר המכוש".

טראמפ הבהיר כי האפשרות לתקוף את המתקן עדיין עומדת על הפרק אם יתעורר בכך צורך. "אם נצטרך לטפל בהר המכוש, נמשיך לעקוב אחריו. אם יהיה צורך לתקוף את הר המכוש, ואין צורך בכך כרגע, נוכל לעשות זאת בתוך שעה אחת. העניין יטופל".