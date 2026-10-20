סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, הבהיר כי בכוונתו לשמור על ניטרליות בבחירות הקרובות לכנסת ולא להביע תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, בניגוד לנשיא דונלד טראמפ, שהביע בו תמיכה פומבית.

בריאיון לעיתונאי האמריקני מארק הלפרין ששודר הלילה (שלישי), הסביר ואנס כי הוא מעדיף להתמקד בפוליטיקה האמריקנית ולהימנע מהתערבות בבחירות בישראל.

"לנשיא יש את התמיכה הפוליטית המשפיעה ביותר בהיסטוריה הפוליטית של ארצות הברית או של העולם. אני מביע תמיכה במועמדים אמריקנים, ובזה אני מתמקד, בבחירות אמצע הכהונה. לכן אני לא מתערב בבחירות בישראל", אמר ואנס כשנשאל אם ילך בעקבות טראמפ.

כאשר התבקש להבהיר את עמדתו, הדגיש סגן הנשיא כי אין לפרש את החלטתו כהתנגדות לנתניהו: "אני לא מתנגד להבעת תמיכה בו, ואני גם לא בעד הבעת תמיכה בו. אני לא מתערב בבחירות בישראל".

בהמשך הריאיון התייחס ואנס גם למלחמה המתמשכת עם איראן, על רקע הערכות שלפיהן טראמפ עשוי לאשר סבב נוסף של תקיפות אמריקניות נגד הרפובליקה האסלאמית.

סגן הנשיא הגן על מדיניות הממשל וטען כי סיום העימות ללא השגת יעדיו עלול להעניק לטהרן השפעה בלתי מתקבלת על הדעת על אספקת האנרגיה העולמית.

"תראו, זה יכול להסתיים מהר מאוד אם נשיא ארצות הברית יחליט לוותר ולאפשר לאיראנים לשלוט באספקת הנפט העולמית. אני לא חושב שיש אמריקני שבאמת היה רוצה שהוא יעשה זאת".

כשנשאל מדוע העימות נמשך זמן רב יותר מכפי שהעריך בתחילה, השיב ואנס: "לדברים האלה תמיד יש שלבים".