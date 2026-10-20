יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת וממקורביו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אינו שולל הקמת ממשלה משותפת עם גדי איזנקוט לאחר הבחירות, אך מבהיר כי הבסיס לממשלה הבאה צריך להיות מפלגות הקואליציה הנוכחית.

בריאיון שהעניק היום (שלישי) לוואלה, שבוע לפני הבחירות, אמר ברדוגו: "פוליטיקה היא אומנות האפשר. פוליטיקה היא אומנות שבה אתה צריך לייצר חיבורים".

לדבריו, "הממשלה הבאה תורכב, כפי שאני רואה, ממרכיבי הקואליציה הנוכחית - כולל בן גביר, כולל סמוטריץ', כולל החרדים". הוא הוסיף: "ירכיבו, ואם יהיה בקווי היסוד האלה יכולות להיכנס מפלגות נוספות - תפאדלו".

לצד האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם איזנקוט, ברדוגו תקף אותו בחריפות וחזר על טענתו כי הרמטכ"ל לשעבר ביקש בעבר להצטרף לליכוד.

"אני ניהלתי איתו משא ומתן, אחזור על זה 200 פעם, על פי בקשתו, להצטרף לליכוד. הוא ביקש!", טען ברדוגו. איזנקוט מכחיש בתוקף את הטענה.

ברדוגו התעקש כי התקיימו כמה פגישות בנושא: "הוא מכחיש, אבל יש עדים, יש נוכחים. שיביא את מי שהיה נוכח ושיגידו אם זה לא היה".

לדבריו, "השיחות עסקו בכך, בהצטרפות לפוליטיקה, ככה זה התחיל". בהמשך הוסיף: "בשיחה הזו עלתה ההצטרפות לליכוד, וכולל תנאים: מה כן, מה לא".

בהמשך הריאיון התייחס ברדוגו להחלטתו של יו"ר כחול לבן בני גנץ שלא להתמודד בבחירות הקרובות, והטיל על איזנקוט את האחריות למפלתו הפוליטית.

ברדוגו התייחס גם ליו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, וקרא לו לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש הימין. לדבריו, לפני כחודש נפגש עם וינטר לשיחה ממושכת במשרדו, ובמהלכה התחייב בפניו וינטר כי יפרוש אם יתברר שמפלגתו אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה.

"הוא אמר לי 'אם אני בשבוע האחרון לא עובר את אחוז החסימה בלפחות שלושה סקרים - אני יורד'", טען ברדוגו והעריך כי פרישתו של וינטר עשויה לחזק את גוש נתניהו: "אם וינטר יורד, בהכרח שני מנדטים נוספים, אם לא יותר מכך, מצטרפים כרגע לגוש הימין".

עוד הזהיר כי להערכתו לפחות ארבעה מנדטים של גוש נתניהו עלולים לרדת לטמיון בשל הצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה.