שר הביטחון ישראל כ"ץ הציג היום (שלישי) את תפיסת הביטחון החדשה של ישראל בדרום לבנון, והבהיר כי צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון שהקים בשטח המדינה עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון.

בהודעה שפרסם פירט כ"ץ את היקף הפעילות הישראלית בדרום לבנון, וטען כי ישראל יצרה מציאות ביטחונית חסרת תקדים עבור תושבי הצפון.

לדבריו, צה"ל הקים אזור ביטחון בשטח של כ-700 קמ"ר, המשתרע מחוף הים במערב ועד לבופור, רכס עלי טאהר ופאתי החרמון במזרח. מטרת האזור היא למנוע פשיטות וירי בכינון ישיר לעבר יישובי הצפון.

כ"ץ מסר כי כ-200 אלף תושבים שיעים פונו מהשטח עד לקו הצהוב, וכי צה"ל ממשיך לפעול במרחב להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לפני הקרקע.

עוד חשף כי במסגרת מבצע "מחרשת הכסף" נהרסו יותר מ-60 כפרים לבנוניים באזור הביטחון, ובהם כ-23 אלף בתים שלדבריו שימשו כמוצבי חיזבאללה ואיימו על יישובי הגליל.

"מעולם לא הייתה מציאות כזאת בדרום לבנון גם מול אזורי ביטחון שהיו בעבר: אזור ביטחון ריק מתושבים ונקי מתשתיות טרור ובתים", הצהיר כ"ץ.

שר הביטחון הדגיש כי מדובר במדיניות שמובילים ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא יחד עם צה"ל. "צה"ל לא יזוז מאזור הביטחון כל עוד לא יפורק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון - ויוסר האיום מעל תושבי הצפון", הבהיר.

כ"ץ הציג גם מדיניות תגובה חדשה כלפי חיזבאללה, שלפיה כל ירי או שיגור של רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר יישובים ישראליים ייענה בתקיפה עוצמתית ברובע הדאחייה בביירות, מעוזו של ארגון הטרור.

"דין הדאחייה בביירות כדין אביבים, משגב עם וקריית שמונה", אמר שר הביטחון. לדבריו, המדיניות נועדה לייצר הרתעה, וצה"ל ערוך להגיב בעוצמה אם תופר.

בהמשך שיגר כ"ץ אזהרה חריפה לחיזבאללה מפני הצטרפות למתקפה איראנית אפשרית על ישראל. "אם החיזבאללה יצטרף להתקפה איראנית על ישראל - הוא יוכה מכה קשה", הזהיר.

כ"ץ הוסיף כי במקרה כזה צה"ל ערוך להרחיב את התמרון הקרקעי לעבר שטחים נוספים באזורי נבטיה והליטני.

לדבריו, השטחים שייכבשו במסגרת תמרון כזה יפונו מתושביהם, יטופלו באותה שיטה שבה פועל צה"ל באזור הביטחון הנוכחי, ויהפכו באופן קבוע לחלק מאזור הביטחון הישראלי בלבנון.