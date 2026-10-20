הפרות הסדר מתרחבות למדינות נוספות: ממשלת צרפת הודיעה כי תשלח כוחות צבא לפריז ומארסיי על מנת להתמודד עם ההפגנות והפרות הסדר המתוכננות ליום שבת הקרוב.

שר הפנים, לורן נונייס, הודיע ​​כי כוחות צבא ייפרסו במהלך ההפגנות המתוכננות ליום שבת הקרוב "בעיקר כדי לאפשר לשוטרים להתפנות למשימתם לשמירה על הסדר".

גם כוחות המשטרה יתוגברו משמעותית לקראת ההפגנות הסוערות הצפויות בסוף השבוע הקרוב. שר ההגנה הצרפתי, סבסטיאן לקורנו, אמר כי "נוכחות המשטרה בהפגנות בשבת תהיה מסיבית. המטרה היא חזרה מיידית לסדר".

הרשויות בצרפת הודיעו ביום שני על הטלת עוצר חלקי במספר ערים, בהן פריז, בורדו, ליל וניס. העוצר ייכנס לתוקף ביום שלישי בשעה 23:00 ויסתיים ביום רביעי בשעה 6 בבוקר.

משטרת פריז אסרה באופן זמני על נשיאת מכלים או בקבוקים המכילים בנזין או דלק אחר, ואסרה על עטיית מסכות וחבישת קסדות באזורים מסוימים בעיר.

גם באיטליה הודיעה הממשלה כי תשלח כוחות צבא למילאנו, בעקבות המהומות האלימות בעיר. על פי ההודעה, לפחות 500 חיילים יוצבו במילאנו בניסיון להרגיע את הפרות הסדר.

ממשלת איטליה הודיעה כי היא מתכננת שורת צעדי ביטחון חדשים ומחמירים יותר, הכוללים הארכת תקופת המעצר המניעתי לקטינים, נקיטת יד קשה נגד כנופיות נוער, ואיסור על התקהלויות של אנשים המוגדרים כאיום על הסדר הציבורי.

ההפגנות התפשטו בימים האחרונים גם לאלבניה, שם התעמתו אלפי צעירים ותלמידים עם כוחות המשטרה המקומיים. המוחים דורשים את התפטרותו של ראש הממשלה, אדי ראמה.

על פי נתונים רשמיים נפצעו במהומות באלבניה 295 בני אדם, בהם 186 שוטרים. ראש הממשלה ראמה טען כי הצעירים "עברו הקצנה על ידי כוחות אפלים באירופה ובארה"ב. אלבניה הפכה לאחת המטרות של מתקפה מתואמת היטב".