בית המשפט בעיירה אביניון שבדרום צרפת גזר בסוף השבוע שישה חודשי מאסר על תנאי על אזרח אירלנד בן 60, לאחר שהורשע בביצוע עבירות של איומים ברצח ממניע אנטישמי ובהצדקת פשעים נגד האנושות.

לצד עונש המאסר על תנאי, חויב התוקף לפצות את קורבנותיו בסכום סמלי של 500 אירו לכל אחד. עם זאת, השופטים דחו את בקשת התביעה להורות על הרחקתו מצרפת לתקופה של שלוש שנים.

התקרית החמורה התרחשה בחודש אוגוסט האחרון בסופרמרקט של רשת "אושאן" בעיירה לה פונטה. על פי עובדות המקרה, התייר האירי - שהציג את עצמו כ"פאדי מאירלנד" - פנה באופן אקראי לתיירת יהודייה מאוסטרליה בשם קארן ולבעלה, לאחר שהבחין כי הבעל לובש חולצה של נבחרת צרפת בכדורגל.

השיחה, שהחלה באופן ידידותי וכללה לחיצת ידיים ושיח על כדורגל, הסלימה במהירות לעימות אלים כאשר עלה נושא יחסיה הדיפלומטיים של אירלנד עם ישראל ותמיכתה בגורמים עוינים. למשמע ביקורת שהטיחו בני הזוג, הפך התוקף לאלים והחל להטיח בהם אמירות אנטישמיות בוטות.

כשקארן החלה לתעד את האירוע במכשיר הטלפון הנייד שלה, פנה אליהם התייר באופן ישיר ואיים על חייהם באומרו: "אני אתקע לכם כדור בראש". התיעוד הופץ ברשתות החברתיות, עורר סערה נרחבת והוביל למעצרו ולהעמדתו לדין.

גזר הדין הקל עורר אכזבה ותרעומת רבה בקרב ארגונים יהודיים בצרפת, שהצטרפו להליך המשפטי כצד אזרחי.

נציגי הקהילה הביעו מחאה על העונש המקפיא וציינו כי פסיקה מסוג זה אינה מייצרת הרתעה מספקת נגד גילויי גזענות, אנטישמיות ואלימות במרחב הציבורי.