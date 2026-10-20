שבוע בדיוק לפני הבחירות לכנסת, סקר ערוץ 14 שפורסם הערב (שלישי) מציב את הליכוד בראשות בנימין נתניהו כמפלגה הגדולה ביותר עם 30 מנדטים, בפער של עשרה מנדטים ממפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, שזוכה ל-20 מנדטים.

על פי הסקר, ש"ס, מפלגת ביחד והדמוקרטים זוכות לתשעה מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת מקבלות שמונה מנדטים כל אחת.

מפלגת הציונות הדתית וזהות זוכה לשבעה מנדטים, ואילו ישראל ביתנו ורע"ם מקבלות שישה מנדטים כל אחת.

אחד הנתונים הבולטים בסקר נוגע למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שזוכה לתמיכה של 1.9% בלבד, הרחק מאחוז החסימה העומד על 3.25%.

הנתון מתפרסם שעות לאחר פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם הרב אלי סדן ורבנים נוספים ביישוב עלי, על רקע המאמצים לשכנע את וינטר לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות בגוש הימין.

וינטר הבהיר מוקדם יותר היום כי אין בכוונתו לפרוש, ואף תקף את נתניהו וסמוטריץ' על ניסיונותיהם להפעיל עליו לחץ.

גם מפלגת המילואימניקים-הכלכלית אינה עוברת את אחוז החסימה, עם 2.5% תמיכה. מפלגות נעם לישראל והציבור החרדי זוכות ל-0.9% כל אחת, ואילו מפלגת אח"י - חוזרים לשורשים מקבלת 0.4%.

בסך הכול, חמש המפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה זוכות יחד ל-6.6% מקולות המשיבים בסקר. גוש נתניהו עומד על 62 מנדטים.