תפנית משמעותית בחקירת האירוע הביטחוני שהוביל אמש (שני) למעצר חשודים בכביש 1, סמוך למחלף לטרון.

על פי דיווח בחדשות 12, כיוון החקירה המרכזי שנבדק הערב הוא שהמידע המודיעיני שהוביל למעצר היה שקרי, וכי החשודים שנעצרו כלל לא תכננו לבצע פיגוע.

במהלך היום הצליחו החוקרים לאתר את האדם שהעביר את הדיווח הראשוני למערכת הביטחון. בחקירתו הודה האיש כי שיקר, ממצא ששינה באופן משמעותי את תמונת המצב.

בעקבות ההתפתחות, נשללו גם הדיווחים שלפיהם החשודים תכננו לבצע פיגוע באצטדיון טדי בירושלים.

עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי החקירה טרם הסתיימה. החשודים עדיין נחקרים בשב"כ, במטרה למצות כיווני בדיקה נוספים ולוודא שלא נשקפת מהם סכנה ביטחונית.

רק לאחר השלמת הבדיקות וקביעה סופית כי לא מדובר במחבלים, צפויה החקירה להיסגר.

גורם ביטחוני הסביר את ההחלטה להפעיל כוחות מיוחדים על סמך המידע שהתקבל: "בתקופה רגישה כזאת, לא לוקחים סיכונים - כל סימן חריג נבדק בחומרה, כך עשינו גם במקרה הזה ונמשיך לעשות".

עוד הוסיף: "אנחנו לוקחים ברצינות כל אינדיקציה וכל דיווח שמתקבל."

האירוע החל אמש בסביבות השעה 20:00, כאשר התקבל במערכת הביטחון דיווח דחוף על רכב שבו נמצאת לכאורה חוליית מחבלים המתכננת לבצע פיגוע באופן מיידי באחת מערי מרכז הארץ.

בעקבות הדיווח הוכרזה כוננות, וצוות טקילה של השב"כ ולוחמי הימ"מ הוקפצו לפעילות מבצעית במטרה לאתר את הרכב ולעצור את יושביו.

זמן קצר לאחר מכן אותר הרכב בכביש 1, סמוך ללטרון. הכוחות ביצעו מעצר באמצע הכביש, לעיני נהגים ועוברי אורח רבים.

החשודים הועברו מיד לחקירת השב"כ, אולם בחיפוש ברכבם לא נמצאו כלי נשק או אמצעי לחימה.

במהלך החקירה החלו להתעורר ספקות באשר לאמינות המידע שהוביל למעצר. החוקרים התמקדו במקור הדיווח, ולאחר שאיתרו אותו היום קיבלו ממנו הודאה כי המידע שמסר היה שקרי.