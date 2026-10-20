סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דוידי בן ציון, התייחס הערב (שלישי) לפרישתו ממפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, והודה כי החשש שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה היה אחד השיקולים שהובילו אותו להחלטה.

בריאיון לרשת ב', שבוע לאחר שהודיע על פרישתו, הסביר בן ציון כי הגיע למסקנה שהמשך דרכו ברשימה לא יאפשר לו לממש את המטרות שלשמן הצטרף אליה.

"הנסיבות הובילו לכך שזה מבחינתי לא היה רלוונטי, ולא יכולתי להמשיך", אמר. "כבר הרגשתי שהישארותי לא תביא תועלת ולהיפך, אז הגעתי למסקנה שזה הדבר הנכון בעת הזאת".

לדבריו, ההחלטה לא נבעה רק משיקולים אידיאולוגיים, אלא גם מההבנה שפוליטיקה נבחנת ביכולת להביא תוצאות מעשיות.

"הפוליטיקה זה אירוע של פרקטיקה. אני איש ביצוע שבא לשרת. אם אני, כמי שנותנים בי אמון, מרגיש שיש ספק אם אני אוכל לממש את הדרך הזאת ואת הערכים האלה, ואחוז החסימה הוא חלק מהפרמטרים שמייצרים את הסימן שאלה הזה - אז אני לא יכול לקחת על זה אחריות", אמר.

הוא הודה כי שגה בהערכת הסיכויים של הרשימה לעבור את אחוז החסימה: "הנחתי שאנחנו נהיה בקלות במקום הרבה הרבה יותר גבוה, מהסיבה שלא הערכתי כנראה את הקמפיין שהופעל נגדנו. לא חשבתי שזה יהיה מזג אוויר כל כך סוער".

עם זאת, הוא הבהיר כי מי שבוחר להיכנס לזירה הפוליטית צריך להיות מוכן גם למתקפות וללחצים: "איש ציבור שנכנס לתוך המשחק הפוליטי, גם אם הוא איש מאוד מאוד ערכי, צריך לקחת בחשבון שיש תופעות מהסוג הזה. איך אמר לי פעם מישהו חכם? 'מי שיוצא לגשם בלי מטריה שלא יופתע שהוא נרטב'. זה המשחק הפוליטי, צריך לקבל את זה, וזה חלק מהמגרש".

לצד ההשלמה עם כללי המשחק הפוליטי, הוא סיפר כי הקמפיין נגדו השפיע גם על בני משפחתו: "אשתי ברמה הכי הכי פרטית הולכת למקום עבודה ומקבלת הערות ושאלות, לא מהמעסיקים שלה - הכוונה מחברות או מקולגות וכן הלאה, אז זה מייצר תחושה לא נוחה, זה טבעי".

הוא התייחס גם לשלטים שנתלו נגדו ביישוב שבו הוא מתגורר, ואמר: "זה מייצר חוסר נוחות עמוק".

ברקע הלחצים המופעלים על יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר לפרוש מהמרוץ, נשאל בן ציון האם גם וינטר צריך להסיק מסקנות, בדומה להחלטתו של בני גנץ שלא להתמודד בבחירות.

בן ציון סירב להצטרף לקריאות לפרישתו של וינטר והבהיר כי האחריות שלו מוגבלת להחלטותיו האישיות: "התפקיד שלי הוא לקחת אחריות על עצמי. אני לא אגיד לעופר וינטר מה לעשות. הוא איש רציני, הוא יקבל את ההחלטות שלו, ואני את ההחלטה שלי קיבלתי".

בהתייחסו להחלטתו של גנץ לפרוש, הביע בן ציון הערכה לנכונותו לשלם מחיר פוליטי עבור מה שראה כטובת המדינה: "הוא הרים דגל של אחדות בעם. הכניסה שלו לממשלה, שעליה הוא חטף כל כך הרבה, בסוף הוא עשה את זה כי הוא האמין שזה טובת מדינת ישראל".