נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שלישי) כי חלה התקדמות בעימות מול איראן, אך טרם התקבלה החלטה כיצד להשיג ניצחון סופי. בדבריו רמז כי האפשרות לנקוט צעדים צבאיים נוספים עדיין עומדת על הפרק.

בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל בבית הלבן הבהיר טראמפ כי הממשל מתקרב להכרעה בנוגע לצעדיו הבאים מול הרפובליקה האסלאמית. "אנחנו רק צריכים לקבל החלטה סופית. באיזו דרך אנחנו רוצים לנצח? האם אנחנו רוצים לנצח בדרך הנעימה או בדרך הפחות נעימה?", אמר.

הנשיא חשף כי פנה באופן אישי לכמה ממשלות באירופה כדי לברר אם יסכימו לסייע לארצות הברית בעימות מול טהרן. לדבריו, המדינות שאליהן פנה סירבו להשתתף, אך הוא הדגיש כי הכוחות האמריקניים אינם זקוקים לסיוע שלהן.

"אנחנו לא צריכים שום עזרה, אבל רציתי לבחון אותן", אמר טראמפ.

בהמשך נשאל הנשיא על ביקורו הלא מתוכנן של שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', בישראל יום קודם לכן, שבמהלכו נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כשנשאל אם יוכל לחשוף את הנושאים שנידונו בפגישה, סירב טראמפ לפרט. "אני לא יכול לעשות את זה כרגע, לא", השיב.

במקביל, גם הגסת' אישר כי ביקר בישראל ונועד עם נתניהו, אך נמנע מלחשוף את תוכן השיחה ביניהם.

"הייתי שם כדי לבקר את החיילים שלנו, והייתה לי הזדמנות לשוחח עם ראש הממשלה. כמובן, תוכן השיחה שלנו אינו משהו שאוכל לדבר עליו, אבל הם היו שותפים טובים, ואני מעריך את זה", אמר הגסת' לכתבים.