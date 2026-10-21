הרשויות בבריטניה הודיעו כי עצרו מחדש שני גברים החשודים בסיוע למודיעין האיראני, במסגרת חקירה מתמשכת של פעילות חשודה סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, ששימש את המפציצים האמריקניים במהלך התקיפות נגד איראן.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, החקירה נפתחה לאחר שחמישה אזרחים בריטים נעצרו מחוץ לבסיס שבדרום-מערב אנגליה בשעות הבוקר המוקדמות של 27 בספטמבר.

בסיס פיירפורד שימש את חיל האוויר האמריקני להפעלת מפציצים שביצעו תקיפות נגד איראן. זמן קצר לאחר המעצרים הראשונים הוצאו מהבסיס מפציצי B-1 אמריקניים.

בהמשך נעצרו שני חשודים נוספים, ומספר העצורים הכולל עלה לשבעה. כל השבעה שוחררו לאחר מכן בערבות.

עם זאת, היחידה הבריטית ללוחמה בטרור הודיעה כי שניים מהחשודים נעצרו מחדש במסגרת חקירה המתנהלת מכוח חוק הביטחון הלאומי הבריטי.

השניים הם אזרח בריטי בן 24, שנעצר לראשונה מחוץ לבסיס פיירפורד, ואזרח בן 25 המחזיק באזרחות בריטית ואיראנית, שנעצר קודם לכן בלונדון.