אייל גולן & ששון שאולוב - ערב יום שישי (Prod. By Tamir Zur)

הזמר אייל גולן שחרר השבוע פרויקט מוזיקלי חדש, ובו שיתוף פעולה עם הזמר ששון שאולוב בשיר "ערב יום שישי", המוקדש לאווירת השבת ולדמותה של אשת החיל.

השיר מתאר את ההכנות לכניסת השבת, מהדלקת הנרות ועד הנחת החלות על השולחן, ומשלב ביטויים המוכרים מהמסורת היהודית לצד איחולים לשבת שלום.

במרכז השיר עומדת דמות האישה המדליקה נרות ומביאה אור וברכה אל הבית, תוך התייחסות למעלותיה ולתפקידה ביצירת האווירה המשפחתית סביב שולחן השבת.

הדואט נפתח בתיאור הדלקת הנרות בערב שבת, ובהמשך מתאר את שולחן השבת ואת שירי השבת המושרים סביבו. בפזמון חוזרים השניים על איחולי שבת שלום.

השיר החדש נכלל במיני-אלבום (EP) דואטים ששחרר גולן, לראשונה בקריירה שלו כפרויקט המוקדש כולו לשיתופי פעולה מוזיקליים.

לצד שאולוב משתתפים בפרויקט גם עדן בן זקן, עדן חסון ועופר ניסים. ארבעת שיתופי הפעולה מפגישים בין גולן לאמנים המזוהים עם סגנונות מוזיקליים שונים.