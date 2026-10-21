הבחירות לכנסת ה-26 יצאו לדרך: הבוקר (רביעי) נפתחה ההצבעה בקלפיות הצבאיות בבסיסי צה"ל ובמוצבים ברחבי הארץ, שישה ימים לפני פתיחת הקלפיות לציבור הרחב.

ההצבעה מתקיימת ממוצבי החרמון בצפון ועד אילת בדרום, וכן בקרב כוחות צה"ל הפועלים בלבנון, בסוריה וברצועת עזה, במטרה לאפשר לכלל המשרתים להשתתף בבחירות גם בזמן פעילות מבצעית.

במהלך ימי ההצבעה צפויות לפעול כ-850 קלפיות צבאיות, כאשר כרבע מהן יהיו קלפיות ניידות שיגיעו אל החיילים במקומות שבהם הם מוצבים.

הקלפיות מיועדות למשרתים בשירות סדיר ולמשרתי מילואים פעילים, והפעלתן תותאם לצרכים המבצעיים ולמשימות הכוחות בשטח.

ההצבעה הצבאית תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות, בהתאם לתנאים המבצעיים בכל גזרה.

קצינת הבחירות של צה"ל, אלוף-משנה ורד בן יהודה, הדגישה לקראת פתיחת הקלפיות את מחויבות הצבא לאפשר לחיילים לממש את זכותם הדמוקרטית גם בעת לחימה.

"משימתנו היא לאפשר לכלל המשרתים בצה"ל לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה חשאית גם במהלך פעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול, צה"ל הוא צבא עם ממלכתי אשר יעשה את כל הנדרש על-מנת לאפשר את קיום הבחירות כסדרן", אמרה.

בצה"ל מדגישים כי פריסת הקלפיות הרחבה נועדה לאפשר גם לחיילים הנמצאים במשימות מבצעיות מרוחקות להשתתף בהליך הדמוקרטי, מבלי לפגוע ברציפות הפעילות הביטחונית.