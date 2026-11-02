ברל׳ה קרומבי יו״ר תנועת תקומה

יו"ר תנועת תקומה, ברל'ה קרומבי, יוצא למאבק נגד מה שהוא מגדיר ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות באמצעות כספים שהגיעו ממדינות זרות.

בריאיון לערוץ 7 הוא דורש לפסול קלפיות שבהן, לטענתו, התגלו ראיות לשוחד בחירות, מעריך כי מדובר בשניים עד שלושה מנדטים של המפלגות הערביות, ומזהיר מפני הקמת ממשלה שתישען על תמיכתן.

קרומבי, שתנועתו נערכת למחאה תחת הסיסמה "לא ניתן לכם לגנוב לנו את המדינה", טוען כי החשדות שנחשפו אינם מסתכמים בעבירות פליליות, אלא מעלים גם שאלות ביטחוניות חמורות.

"צריך להבין שיש פה פיגוע נגד הדמוקרטיה", הוא אומר. "מדברים על קטאר, טורקיה, ואחמד טיבי במוצאי שבת פלט גם את השם של פקיסטן, בהקשר מאוד ברור של הבחירות. מעניין למה הוא אומר דווקא פקיסטן".

לדבריו, החשד הוא שכספים בהיקפים גדולים הועברו לישראל במטרה להשפיע על ההצבעה. "לפחות שתיים ואולי שלוש מדינות אויב העבירו מיליוני שקלים, אולי אפילו עשרות מיליוני שקלים, למדינת ישראל כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. זאת גם עבירה על החוק במובן הפלילי, אבל יותר מזה, יש פה חיבור של ארגוני טרור, מדינות אויב ופעילים מרכזיים בפזורה הבדואית, ולכן יש פה גם אירוע ביטחוני".

קרומבי מבקש להבחין בין החשדות הנוגעים לרע"ם לבין אלה המיוחסים לרשימה המשותפת. לדבריו, בעוד שבמקרה של רע"ם מדובר בחשד לקמפיין השפעה זר, ביחס לרשימה המשותפת עולות טענות חמורות יותר על העברת כספים במזומן.

הוא מפנה אצבע מאשימה גם לעבר חבר הכנסת אחמד טיבי, בעקבות נסיעתו לקטאר סמוך לבחירות. "אני לא מכיר אף פוליטיקאי ש-24 שעות לפני הבחירות, בטח לא ראש מפלגה, נוסע לתת ריאיון במדינה זרה לאנשים שהם לא קהל היעד שלו. למה הוא נוסע לקטאר? כנראה זה לא רק לריאיון טלוויזיוני".

לצד זאת, הוא מזכיר את עזמי בשארה, השוהה בקטאר, וטוען כי התבטאויותיו בנוגע להעלאת שיעורי ההצבעה בחברה הערבית מחייבות בדיקה.

את עיקר החשד שלו מבסס קרומבי על העלייה החדה בכוחן של המפלגות הערביות. "בפעם הקודמת, יחד עם הקולות שלא עברו את אחוז החסימה של בל"ד, הערבים הביאו 12 מנדטים. אמרו שבן גביר הרס להם בתים, בסדר, יכולים לעלות בעוד מנדט, שני מנדטים זה גם המון. הם עלו פה בעוד שבעה מנדטים, קפצו ל-19 מנדטים. זה אירוע לא הגיוני לגמרי".

אחד המוקדים המרכזיים בטענותיו הוא חלוקת כרטיסי דלק שלדבריו שימשו לתמרוץ מצביעים. קרומבי משווה את האירוע לכשלי המודיעין שקדמו למתקפת שבעה באוקטובר, ותוהה כיצד פעילות שלטענתו הייתה גלויה לעין לא עוררה התרעה מוקדמת.

"יש פה פעילים פוליטיים, מפלגה פוליטית, ראשי חמולות בפזורה הבדואית, מנהלי בתי ספר וקבלני קולות שמקבלים עשרות אלפי כרטיסי דלק, וכל זה עובר מתחת לרדאר של השב"כ", הוא טוען.

לדבריו, תיעודים של חלוקת הכרטיסים אף פורסמו ברשתות החברתיות. "אנחנו רואים תיעודים שלהם, אנשים העלו את זה לסטורי ולסטטוסים. לא יודעים שאותם כרטיסים חולקו בתמורה לאנשים שיבואו להצביע?".

על רקע קביעתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, כי למרות החשדות החמורים אין הצדקה לפסילת תוצאות הבחירות, קרומבי מבהיר כי אינו דורש בהכרח לבטל את הבחירות כולן.

"אני לא חושב שבאמת עכשיו צריך לפסול את כל הבחירות על האירוע הזה", הוא אומר, אך דורש לפעול נגד קלפיות מסוימות שבהן, לטענתו, התגלו נתונים חריגים וחשדות לחלוקת כספים או כרטיסי דלק.

"ראינו קלפיות שהיו על 18 אחוזים בפעם הקודמת וקפצו ל-96 אחוזים. אתה מכיר קלפיות בעולם שהצביעו ב-96 אחוזים? אין חיה כזאת. ראינו קלפיות שקפצו ב-40 ו-50 אחוזים, באזורים שמעולם לא הלכו להצביע בהיקפים כאלה".

מבחינתו, הנתונים הללו מחייבים פעולה מיידית. "כל אותן קלפיות שבהן ראינו פתאום מספרים סוריים, כמו הצבעות בקלפיות בסוריה, שבהן ראינו את אותם חמ"לים מחוץ לקלפיות, ששם חילקו כרטיסי דלק ומזומנים ויש תיעודים של זה, קודם כול חייבים לפסול אותן".

כשנשאל מה עשויה להיות המשמעות הפוליטית של פסילת הקלפיות, הוא משיב: "לדעתי, מדובר בשניים, שלושה מנדטים לפחות של המפלגות הערביות, שחייבים לפסול אותם מיידית".

הדרישה לפסילת הקלפיות מובילה את השיחה אל המבוי הסתום שאליו נקלעה המערכת הפוליטית. קרומבי מעריך כי ישראל עלולה למצוא את עצמה שוב בבחירות, אך מבהיר כי מבחינתו האפשרות הזאת עדיפה על ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות.

"מה שלדעתי הולך לקרות, לצערי, זה בחירות שניות. אני אגב לא נבהל מזה, כי אני חושב שזו אופציה הרבה יותר טובה מללכת לממשלה עם הערבים", הוא אומר. "ללכת לממשלה של 67 מנדטים שבהם אין רוב ציוני, עם 19 מנדטים של מפלגות תומכות טרור, זה גרוע הרבה יותר בעיניי".

אלא שלצד ההערכה הפסימית, קרומבי סבור שקיימת אפשרות אחרת, שלדבריו הייתה צריכה לעמוד במרכז המגעים הקואליציוניים כבר ביום שאחרי הבחירות: ממשלת אחדות רחבה בראשות בנימין נתניהו.

"הרוב הציוני בחר בימין, 53 מנדטים מול 48 מנדטים. אבל הרוב הציוני גם לא נתן 61 מנדטים ולא נתן את המנדט באופן מלא לאחד הצדדים. לכן הדבר הכי הגיוני שהיה צריך לקרות הוא ממשלת אחדות, כמו של פרס ושמיר, כמו של נתניהו וגנץ בקורונה".

קרומבי מפנה ביקורת כלפי ראשי מפלגות האופוזיציה, שלדבריו ממשיכים לפסול ישיבה עם נתניהו אף שקיימת ביניהם קרבה אידיאולוגית משמעותית.

"לצערי, ואני אומר את זה באמת בכאב, אני לא שומע שבצד השני יש מספיק אומץ לאנשים לשבת יחד עם נתניהו", הוא אומר.

לדבריו, ממשלה משותפת של נתניהו, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר והמפלגות החרדיות הייתה נחשבת בעבר לאפשרות פוליטית טבעית.

"בעולם נורמלי, ברור לך שליברמן ובנט יכולים לשבת עם נתניהו, סמוטריץ', בן גביר והחרדים. מבחינת מדיניות, מבחינת אג'נדה, הם ישבו בעבר ביחד. לפני 2019, לפני החרם, זו הייתה הממשלה הכי טבעית בעולם".

קרומבי סבור כי המשבר הפוליטי המתמשך אינו נובע בעיקרו ממחלוקות מדיניות, אלא מההתנגדות האישית לנתניהו. "אנשים שכחו כי הייתה לנו פה שנת רפורמה ושלוש שנות מלחמה, אבל בסוף מדינת ישראל באמצע משבר פוליטי. המשבר הזה הוא סביב החרם של מפלגות מאוד מסוימות על בנימין נתניהו ועל מצביעיו".

הוא מזכיר כי בנאומו במוצאי יום הבחירות קרא נתניהו להקמת ממשלה רחבה, ומסביר מדוע הוא מעדיף את המונח הזה על פני ממשלת אחדות.

"אנשים אומרים ממשלת אחדות, אבל בלי בן גביר, סמוטריץ' והחרדים. זאת לא ממשלת אחדות. ממשלה רחבה זה על בסיס מכנה משותף רחב ככל האפשר".

קרומבי אינו שולל גם אפשרות של רוטציה בראשות הממשלה, אך מדגיש כי היא חייבת להתבסס על שותפות אמיתית ולא על ניסיון להרחיק את נתניהו מהשלטון.

"אפשר רוטציה, אבל מה הבעיה המרכזית שלי? שהם אומרים רוטציה ופריטטית וכל מיני דברים כאלה, שבסוף מבחינתם המטרה היא החרמה של בנימין נתניהו על ידי ממשלת אחדות. ראינו את זה כבר עם גנץ, זה לא עובד. רוטציה מתוך שותפות הדדית, מתוך שותפות אמיתית, למה לא?".

לקראת סיום הריאיון הוא מפנה קריאה ישירה לבנט ולליברמן, ומבקש מהם להניח בצד את המחלוקות האישיות עם ראש הממשלה. "אני לא מבין איזו סיבה בעולם יש לליברמן ולבנט, לפחות מבחינת מדיניות, לא להצטרף לממשלה בראשות נתניהו", הוא אומר, ומוסיף כי גם הצטרפותו של יאיר לפיד לממשלה רחבה היא אפשרות שיש לשקול.

לדבריו, הממשלה המתאימה ביותר לישראל היא ממשלה לאומית שתכלול את מרבית הכוחות הפוליטיים החולקים תפיסת עולם דומה.

"מי שטובת מדינת ישראל לנגד עיניו צריך לקרוא לממשלה בראשות בנימין נתניהו, יחד עם ליברמן, בנט, סמוטריץ' ובן גביר. זו ממשלה שהיא באמת הכי הומוגנית והכי טבעית".

קרומבי מסיים בקריאה להקמת ממשלה רחבה, שלדבריו תוכל לחלץ את ישראל ממעגל הבחירות החוזרות.

"מה שטוב למדינת ישראל זה בטח לא ממשלה עם תומכי טרור, וגם לא עוד סבבי בחירות שלא יביאו אותנו בסוף לתוצאה טובה יותר ולא ישפרו את המצב של אף אחד מהגושים. צריכה לקום ממשלה בראשות בנימין נתניהו, יחד עם השותפים המרכזיים במחנה הציוני".