שיטת הברחה חדשה בגבול ישראל וירדן מעוררת דאגה בקרב תושבי הערבה.

רשתות הברחה החלו להשתמש בבלוני הליום לנשיאת משלוחי סמים במשקל של עשרות קילוגרמים, בניסיון לעקוף את מערכות הגילוי והשיבוש המיועדות לרחפנים.

ביום ראשון האחרון נחת בשדות החקלאיים של מושב עין יהב משלוח סמים חריג במשקל של כ-100 קילוגרמים, שעל פי החשד היה בדרכו מישראל לשטח ירדן.

התושבים שגילו את המטען בשעות הבוקר הביעו חשש מהמשמעות הביטחונית של האירוע, וציינו כי מדובר במשקל הדומה למשקלו של אדם חמוש על ציודו.

לדבריהם, העובדה שמטען במשקל כזה מסוגל לנוע באוויר בסמוך לגבול מעלה שאלות בנוגע ליכולת לזהות ולסכל הברחות דומות בעתיד.

בשנים האחרונות הפכו הרחפנים לאחד האמצעים המרכזיים של רשתות ההברחה בגבולות מצרים וירדן. מדובר ברשתות המפעילות נתיבי הברחה דו-כיווניים, שבהם מועברים סמים מישראל למדינות השכנות ובכיוון ההפוך מוחדרים כלי נשק.

במערכת הביטחון הגבירו את המאמצים לסכל את הפעילות, בין היתר באמצעות מערכות ייעודיות לגילוי ולשיבוש רחפנים. במקביל קודמו צעדי חקיקה להחמרת ההתייחסות להברחות בגבולות.

אלא שהמבריחים החלו לחפש דרכים חלופיות שאינן תלויות בהפעלת רחפן ובתקשורת אלחוטית רציפה.

אחת השיטות החדשות היא שימוש בבלוני הליום, המאפשרים לשאת מטענים באמצעות זרמי האוויר. על פי החשד, המבריחים מנצלים את תנאי מזג האוויר כדי להעביר את החבילות לכיוון הגבול, תוך שימוש באמצעי איתור ומנגנוני שחרור מתוזמנים.

בניגוד לרחפנים, בלונים הנעים באופן פסיבי אינם תלויים בתקשורת שליטה רציפה, ולכן מערכות שיבוש המיועדות לרחפנים אינן בהכרח יעילות נגדם.

השיטה החדשה אינה מבטיחה שהמטענים יגיעו ליעדם. כמה בלונים שנשאו חבילות חשיש נפלו בשטחי יישובים וקיבוצים בערבה, ובאחד המקרים נחת משלוח גם בשטח החי-בר ביוטבתה.

גורם במשטרה העריך כי בעקבות נפילת המשלוחים איבדו רשתות ההברחה סחורה בשווי של מיליוני שקלים.

לצד הנזק הכלכלי למבריחים, האירועים ממחישים את חוסר השליטה המלא במסלול המטענים ואת הסיכון שהם עלולים ליצור כאשר הם נוחתים בשטחים אזרחיים.

בתנועת רגבים מזהירים כי הסכנה אינה מסתכמת בהברחות סמים, וכי יכולת להעביר מטענים כבדים מעבר לגבול עלולה לשמש בעתיד גם גורמים עוינים.

יהודה קאפח, מנהל מרחב דרום בתנועה, אמר: "היכולת להעביר מטענים מעבר לגבול יוצרת סיכון אסטרטגי חמור. רשתות ההברחה פועלות בזיקה ישירה לגורמים עוינים, והתשתית המשמשת כיום לסמים ניתנת לניצול מיידי להעברת חומרי נפץ ואמצעי לחימה מתקדמים. התמקדות בסיכול האמצעי הטכנולוגי בלבד - בין אם מדובר ברחפן, טרקטורון או בלון הליום - לא תבלום תעשייה שמגלגלת עשרות מיליארדי שקלים".

לדבריו, אין די בפיתוח אמצעים טכנולוגיים נגד שיטות הברחה חדשות, ונדרש טיפול מקיף בארגוני הפשיעה המפעילים את הרשתות. "המענה הנדרש מחייב טיפול בשורש הבעיה: במחוללי הפשיעה, בהיעדר האכיפה ובחוסר המשילות", אמר קאפח.

הוא קרא למקד את פעילות האכיפה בראשי ארגוני הפשיעה ובמקורות המימון שלהם, באמצעות חקירות כלכליות וחילוט נכסים, לצד הגברת הנוכחות של כוחות צבא ומשטרה בנגב ובאזורי הגבול.

בנוסף דרש להחמיר את הענישה על עבירות הברחה ולקבוע עונשי מינימום, וכן להרחיב את ההתייחסות הביטחונית להברחות בגבולות מצרים, ירדן ויהודה ושומרון.

לדבריו, יש להתייחס לכלל אירועי ההברחה בגזרות הללו כאל אירועים בעלי משמעות ביטחונית, באופן שיאפשר להפעיל נגדם גם כלים מודיעיניים ומבצעיים של השב"כ.

בתנועה מדגישים כי האירוע בעין יהב ממחיש את הצורך להתמודד לא רק עם אמצעי ההברחה עצמם, אלא גם עם הרשתות העומדות מאחוריהם ועם הסיכון הביטחוני האפשרי הנובע מפעילותן.