שני פעילים זרים, אב ובנו, נעצרו במהלך פעילות מסיק זיתים לא מתואמת סמוך לכפר א-טווני שבהר חברון.

בעקבות האירוע החליטה רשות האוכלוסין וההגירה לגרשם מישראל עוד הערב ולמנוע את כניסתם למדינה בעתיד.

האירוע התרחש במסגרת היערכות משותפת של משטרת מחוז ש"י וצה"ל לעונת מסיק הזיתים, שנועדה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע חיכוכים באזור.

על פי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת חברון ולוחמי חטיבת יהודה נערכו באזור בעקבות קריאה לקיים מסיק שלא תואם ואושר מראש, שלטענת המשטרה נעשתה בעידוד ארגון "אלחאק", שאותו הגדירה כארגון טרור.

במשטרה ציינו כי כבר יום קודם לכן התקיים שיח עם תושבי הכפר במטרה למנוע את קיום הפעילות הלא מאושרת. למרות האזהרות, הגיעו למקום מספר פלסטינים בליווי שני הפעילים הזרים והחלו בפעילות המסיק.

עם הגעת שוטרי תחנת חברון למקום, החלו המשתתפים להימלט לעבר שטח אש צבאי מוכרז, שהכניסה אליו אסורה.

השוטרים עצרו את שני הפעילים הזרים, אב ובנו, בחשד לכניסה בלתי חוקית לשטח אש ובשל מה שתואר במשטרה כהזדהותם עם הארגון.

השניים הועברו לחקירה בתחנת חברון, ובסיומה נכלאו. הבוקר הועברו לידי רשות האוכלוסין וההגירה לצורך שימוע.

בתום השימוע הוחלט לגרש את השניים מישראל עוד הערב, לצד מניעת כניסתם העתידית למדינה.

במשטרת מחוז ש"י הבהירו כי ימשיכו לפעול בשיתוף צה"ל ורשויות האכיפה למניעת הפרות סדר ואירועי אלימות בתקופת המסיק.

במשטרה טוענים כי פעילויות מסוג זה עלולות להביא לחיכוכים ולהסלמה בשטח, והדגישו כי יפעלו למיצוי הדין עם המעורבים בהפרות חוק, לרבות הרחקת אזרחים זרים מהמדינה.