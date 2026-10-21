עשרות משפחות שכולות ממלחמת חרבות ברזל פרסמו היום (רביעי) מכתב פומבי הקורא ליו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, לפרוש מהמרוץ לכנסת ה-26, שישה ימים לפני הבחירות.

המשפחות, שאיבדו את יקיריהן בקרבות במהלך המלחמה, מביעות חשש כי התמודדותו העצמאית של וינטר תוביל לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה ותפגע בסיכויי המחנה הלאומי להרכיב את הממשלה הבאה.

בפתח המכתב מתייחסות המשפחות למלחמה ולהישגים הצבאיים שהושגו בזירות השונות, תוך הדגשת המחיר האישי הכבד ששילמו: "בשלוש שנים האחרונות מדינת ישראל נמצאת במלחמה קשה בשורת זירות. בזכות חיילנו הגיבורים, ממשלת ישראל ורוח העם, השגנו הישגים משמעותיים בשלל זירות - בעזה, בלבנון, בסוריה ובאירן. הישגים אלו נקנו בדם יקר. יקירנו יצאו לקרבות הגבורה ולא שבו. עם זאת, המערכה עוד בעיצומה, ועבודה רבה עוד לפנינו".

לדברי החותמים, "הבחירות הללו גורליות, גורליות להתיישבות, למערכת המשפט ולביטחון. גורמים בשמאל מצהירים והצהירו מעל כל במה כי הם יחתרו לנסיגות, להסכמים עם האוייב - הם ימחקו את כל הישגי המלחמה. בבחירות הללו כל קול חשוב, כל קול גורלי".

בהמשך פונות המשפחות ישירות לווינטר וטוענות כי על פי הסקרים, מפלגתו אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה. "עופר, אתה לא עובר את אחוז החסימה באף סקר. כדי לעבור אתה צריך לגייס כ-170,000 קולות, אתה רחוק מזה, מאד מאד. אנו משפחות שכולות קוראות לך - עופר אל תסכן את ביטחון ישראל, אל תיהיה חתום על ממשלת שמאל שתפגע בביטחון ובמלחמה. עופר - קח אחריות, תפרוש היום מהמערכה", נכתב במכתב.

הפנייה מגיעה על רקע הלחץ הגובר במחנה הימין על מפלגות קטנות, ובהן עמך ישראל, לפרוש מההתמודדות כדי למנוע מצב שבו קולות רבים לא יתורגמו למושבים בכנסת.

במכתב מבקשות המשפחות להדגיש כי מבחינתן, מדובר לא רק בשאלה פוליטית אלא גם בסוגיה ביטחונית הנוגעת לעתידה של המדינה ולהמשך המדיניות שהובילה הממשלה במהלך המלחמה.