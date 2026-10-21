איציק ברנדויין בשיחה עם יענקי גולדהבר

שלוש שנים וחצי לאחר שהתפרסם בתוכנית הריאליטי "האח הגדול", יענקי גולדהבר נמצא במקום אחר בחייו. הוא השתחרר לאחרונה מצה"ל בתום שירות של שנתיים ושמונה חודשים, מנהל חברת הפקות, מתגורר בבני ברק ועדיין מגדיר את עצמו חרדי לכל דבר.

בריאיון מיוחד באולפן ערוץ 7 הוא מדבר על השירות הצבאי, המתח בין החברה החרדית לציבור הכללי, ההתלבטות הפוליטית לקראת הבחירות, החיים שאחרי הריאליטי והשאיפות לעתיד.

גולדהבר השתחרר בתחילת ספטמבר, זמן קצר לפני חגי תשרי. את מרבית שירותו ביצע בחיל הטכנולוגיה והאחזקה, שם עסק בליווי תהליכי גיוס ושיבוץ של צעירים לתפקידים שונים בחיל.

למרות שביעות רצונו מהשירות, הוא אינו מסתיר את הקשיים שחווה כחייל חרדי במסגרת שאינה מותאמת במיוחד לציבור החרדי.

לדבריו, הוא מצא את עצמו לא פעם בתפקיד הנציג הדתי של היחידה, בין היתר סביב תפילות, סליחות, תקיעת שופר וחגים. במקביל נדרש להתמודד עם האתגרים הכרוכים בשמירה על אורח חייו בסביבה מעורבת. "לא קל", הודה. "אבל צריך כוח לזה. ברוך השם היה לי כוח לזה, והצלחתי".

גולדהבר סיפר כי לצד האתגרים הדתיים, השירות אפשר לו לסייע לחיילים ולחיילות, להקשיב לקשיים שלהם ולשמש עבורם כתובת אישית.

למרות הפרסום שצבר בטלוויזיה, הוא מדגיש כי אינו רואה בעצמו ידוען. לדבריו, הוא אינו מרבה להשתתף בהשקות ובאירועים של עולם הבידור, ומעדיף להתמקד בעבודתו ובקשרים האישיים שלו.

גולדהבר הדגיש כי גם לאחר השירות הצבאי והחשיפה לעולם החילוני, הוא ממשיך להקפיד על לבושו החרדי ועל אורח חייו. הוא ביקש להבהיר כי מבחינתו אין סתירה בין ההכרה בחשיבות השירות הצבאי לבין ההערכה העמוקה ללימוד התורה.

"צבא זה חשוב, לימוד תורה זה חשוב", אמר, והסביר כי הוא מבקש להראות לציבור הכללי שגם מי שאינו מתגייס יכול לתרום לחברה בדרכים אחרות.

אחד הנושאים המרכזיים בריאיון היה משבר גיוס החרדים והמתיחות הגוברת בין המגזרים. גולדהבר, שמתגורר בבני ברק ומכיר מקרוב את החברה החרדית, סיפר כי חווה בעצמו תגובות עוינות בשל שירותו הצבאי. לדבריו, באחד המקרים נתקל בביקורת מצד אדם חרדי לאחר שנראה במדים.

עם זאת, הוא סבור כי גם היחס של חלקים בציבור הכללי לחרדים הפך עוין במיוחד, וכי הפוליטיקאים משני צדי המפה מעמיקים את הקרע. "אני לא חושב שנגזר עלינו לחיות בכאב וגם לא נגזר עלינו לחיות בשנאה", אמר.

כשנשאל מהו הפתרון האפשרי למשבר הגיוס, השיב כי יש להכיר תחילה בערכו של לימוד התורה ולאפשר למי שמקדישים את חייהם ללימוד להמשיך בכך. לצד זאת, הוא סבור שיש למצוא מתווה מאוזן שיאפשר לחברה החרדית לתרום בדרכים שונות, מבלי לכפות עליה שינוי באורח חייה. "אלימות זה לא הפתרון", הדגיש.

לאחר שנתיים ושמונה חודשים שבהן היה מוגבל בהתבטאויות פוליטיות כחייל, גולדהבר חוזר לעסוק בתחום שמעניין אותו עוד מנעוריו. הוא סיפר כי בעבר כתב טור פוליטי, היה פעיל ברשתות החברתיות ואף שימש יועץ למפלגות שונות. לדבריו, הוא מתכוון להשתלב בעתיד גם בעולם התקשורת.

אלא שלמרות היכרותו עם המערכת הפוליטית, שבוע לפני הבחירות הוא עדיין אינו יודע לאיזו מפלגה יצביע. הוא הביע אכזבה מהפער בין הבטחות הבחירות לבין מימושן בפועל, והסביר כי הוא בוחן אפשרויות שונות, בהן יהדות התורה, מפלגתו של מוטי לייטנר וגם מפלגות מחוץ למחנה החרדי.

לדבריו, הבחירות הנוכחיות משמעותיות במיוחד לנוכח השינויים שעברה ישראל מאז פרוץ המלחמה, אך הוא מקפיד לכבד גם את מי שמחזיקים בעמדות פוליטיות שונות משלו.

בהמשך השיחה עבר גולדהבר לדבר על חייו האישיים ועל הבחירה להמשיך להתגורר בבני ברק, גם לאחר שהתפרסם. לדבריו, העיר, המשפחה, הקהילה והקשר עם רבו הם חלק בלתי נפרד מזהותו. אף שהוא אינו שולל מעבר לעיר אחרת בעתיד, כרגע חשוב לו להישאר קרוב לסביבה שבה גדל.

כשנשאל על זוגיות, אישר כי הוא פתוח להצעות שידוכים. גולדהבר הסביר כי אינו מחפש בהכרח בת זוג העונה להגדרות המקובלות של החברה החרדית, אלא אישה שתבין את השילוב בין אורח חייו החסידי לבין החשיפה שלו לעולם הרחב.

לדבריו, גם אישה מהציונות הדתית עשויה להתאים לו. באשר לאפשרות של זוגיות עם אישה חילונית, הסביר כי הוא חושש מפערים משמעותיים באורח החיים, אך אינו פוסל בני אדם על בסיס השתייכותם המגזרית.

כשנשאל מה מחזיק אותו באמונה למרות החשיפה לעולמות שונים והקשיים שחווה, השיב גולדהבר כי האמונה היא העוגן המרכזי בחייו. לדבריו, הוא מקפיד להזכיר לעצמו מדי יום כי גם קשיים ומשברים הם חלק מהדרך, וכי האמונה מעניקה לו כוח להתמודד עם אתגרים אישיים ומקצועיים.

אחד הרגעים האישיים בריאיון הגיע כשגולדהבר נשאל על הקשר הקרוב עם הוריו, שעליו הוא מרבה לשתף ברשתות החברתיות. הוא הודה כי במהלך השנים קיבל החלטות שלא תמיד היו קלות למשפחתו, וכי לא פעם גרם להוריו לדאגה ולכאב.

גולדהבר נזכר בשיחה שקיים בעבר עם אמו, בתקופה שבה ביקש לבחון את הגבולות של העולם שבו גדל. לדבריו, שאל אותה כיצד תגיב אם יתחתן עם אישה שאינה יהודייה. תשובתה הייתה שגם אם הדבר יגרום לה כאב גדול, היא לעולם לא תוותר עליו כבנה.

לדבריו, באותו רגע הבין עד כמה האהבה של הוריו אינה תלויה בהחלטותיו האישיות. החוויה הזו השפיעה גם על הדרך שבה הוא בוחן זוגיות. לדבריו, אחת התכונות החשובות ביותר עבורו בבת זוג היא כיבוד הורים.

כיום, הוא מספר, בני המשפחה למדו לקבל זה את זה למרות ההבדלים, והוא רואה באמו, באביו ובסבתו את חבריו הקרובים ביותר.

רק בהמשך הריאיון חזר גולדהבר לתקופה שהפכה אותו לדמות מוכרת בציבור הישראלי: השתתפותו ב"האח הגדול". הוא סיפר כי ההחלטה להירשם לתוכנית החלה כמעט במקרה, בעקבות שיחה עם חבר בבית קפה שהציע לו לנסות להתקבל.

עם זאת, הרצון להתפרסם ליווה אותו כבר מגיל צעיר. לדבריו, כשהיה נער אמר לאמו כי יום אחד אנשים ברחוב יזהו אותו ויקראו בשמו.

אלא שהמציאות שאחרי הפרסום הייתה שונה מכפי שדמיין. כשנשאל האם היה נכנס שוב לבית "האח הגדול", השיב כי בדיעבד הוא שמח על ההשתתפות, משום שהיא הייתה חלק משמעותי מהדרך שעבר. עם זאת, כיום הוא כבר אינו מעוניין לחזור לחוויה.

גולדהבר גם התייחס לאופן שבו הוצג בתוכנית. לדבריו, היה חשוב לו שהצופים יכירו את האישיות שלו ולא יראו בו רק נציג של החברה החרדית. הוא הודה כי שילם מחירים אישיים וחברתיים בעקבות ההשתתפות, גם בתוך הקהילה והמשפחה, אך אינו מתחרט על הדרך שעבר.

בהמשך שיתף בצד הפחות נוצץ של הפרסום ובקשיים שעלולים להתעורר כאשר החשיפה הציבורית פוחתת. "כשהמצלמות נכבות, הדיכאון מגיע", אמר, והסביר כי המעבר ממצב שבו אדם זוכה לתשומת לב רבה לחזרה לחיים רגילים עלול להיות מטלטל.

הוא המליץ למי שחולמים להתפרסם להקפיד קודם כול על קשרים יציבים עם בני משפחה וחברים קרובים, ולא לוותר על שגרת החיים והעבודה.

גולדהבר סיפר כי הוא עצמו שומר על קשר עם מספר מצומצם של משתתפים מהתוכנית, אך אינו מעוניין להיות חלק קבוע מעולם הבידור.

הוא גם חשף כי החליט לאחרונה לצמצם באופן משמעותי את השימוש ברשתות החברתיות ולהגביל את עצמו לשעה אחת ביום בכל הפלטפורמות יחד. לדבריו, ההחלטה נבעה מההבנה שהשימוש הממושך ברשתות פגע בזמן הפנוי שלו ובתחושתו האישית.

לקראת סיום הריאיון סיפר גולדהבר על חברת הפקת האירועים שהקים יחד עם שותפו, שמחה מרגלית. לדבריו, הוא נמשך לתחום ההפקות עוד מגיל צעיר, וכיום הוא רואה בו הזדמנות לשלב בין בניית עסק עצמאי לבין האפשרות לקחת חלק בשמחות של אנשים.

החברה עוסקת בין היתר בהפקת חתונות ואירועים עסקיים, וגולדהבר הסביר כי תפקידו של המפיק הוא לקחת על עצמו את הלחץ והעבודה הכרוכים בתכנון האירוע, כדי לאפשר ללקוחות ליהנות ממנו.

למרות העומס, הוא אינו מתכוון לוותר על שאיפותיו להשתלב גם בתקשורת ובתחומים נוספים. כשנשאל היכן הוא רואה את עצמו בעוד חמש שנים, השיב כי הוא שואף להפוך את חברת ההפקות שלו לאחת המובילות בישראל, להקים משפחה ולהמשיך להתפתח מבחינה מקצועית.

אבל לצד ההצלחה העסקית, הוא מקווה לשמור על תכונה אחת שלדבריו חשובה לו יותר מכול: הענווה.