ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הלילה לאחר חצות עם יו"ר מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, וביקש ממנו לשקול את פרישת מפלגתו מהבחירות לכנסת ה-26, שייערכו ביום שלישי הבא.

הפגישה התקיימה בפתח תקווה, לבקשת לשכת ראש הממשלה, על רקע החשש בליכוד כי מפלגתו של לייטנר לא תעבור את אחוז החסימה וקולות מצביעיה לא יתורגמו למנדטים, באופן שעלול לפגוע בסיכויי גוש הימין להרכיב ממשלה.

לייטנר מצדו אינו שולל בשלב זה אפשרות של פרישה מהמרוץ, אך מציב תנאים לקידום מהלך כזה.

במסגרת המגעים המתנהלים בימים האחרונים בין אנשי קמפיין הליכוד לבין לייטנר ואנשיו, עלו מספר הצעות שנועדו לאפשר את פרישת המפלגה תוך מתן מענה לדרישותיה.

בין האפשרויות שנידונו: קיום מסיבת עיתונאים משותפת של נתניהו ולייטנר, שבה יוכרז על המהלך, וכן מינויו של לייטנר לפרויקטור לענייני המגזר החרדי בממשלה הבאה.

אלא שלייטנר דורש כי כל הסכם שיושג יזכה גם לתמיכת המפלגות החרדיות, מחשש שלאחר הקמת הממשלה הן יפעלו לבלום את מימוש ההתחייבויות שניתנו לו.

במהלך השיחה הלילית הבהיר לייטנר לנתניהו כי בשלב זה אין טעם להתקדם לדיון בצעדים מעשיים, כל עוד לא הושגה הסכמה מצד המפלגות החרדיות.

לדבריו, לא ניתן להסתפק בהבטחות מצד ראש הממשלה כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב שיתמכו במהלכים וברפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.

המגעים בין הצדדים נמשכים כשברקע נותרו ימים ספורים בלבד עד לפתיחת הקלפיות. בשלב זה טרם הושגו הסכמות על פרישת מפלגת הציבור החרדי מהמרוץ.