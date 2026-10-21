יו"ר "עמך ישראל", עופר וינטר, אמר בראיון לחדשות 12 שיש לו מחשבות שניות באשר להחלטה להצהיר בתחילת הקמפיין כי מפלגתו תמליץ רק על בנימין נתניהו לראשות הממשלה.

"לפעמים אני שוקל אם זה נכון או לא נכון אבל זה לא רלוונטי. אני איש של אמת ובמחנה הלאומי. גם אם יכפישו אותנו אני לא אומר עכשיו אני אעבור לצד השני. יכול להיות שזה היה לא בטוח נכון להגיד בהתחלה", דברי וינטר.

בתוך כך, בשעה 18:00 צפוי השר בצלאל סמוטריץ' למסור הצהרה פוליטית בהמשך לקמפיין הלחץ לפרישת וינטר.

במערכת הפוליטית מעריכים כי סמוטריץ' מתכוון להציע לוינטר תפקיד של שר בממשלה הבאה אם יפרוש - על המכסה של מפלגת הציונות הדתית.

מוקדם יותר קרא ראש הממשלה בנימין נתניהו לוינטר, לפרוש מהמרוץ לכנסת ה-26, בעקבות מכתב שפרסמו עשרות משפחות שכולות ממלחמת חרבות ברזל.

"עופר וינטר, תקשיב למשפחות השכולות - גלה אחריות ותפרוש למען ניצחון הימין", מסר נתניהו.

קריאתו של ראש הממשלה מגיעה שישה ימים בלבד לפני הבחירות, על רקע החשש במחנה הימין כי מפלגתו של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה ותביא לאובדן קולות שעשויים להשפיע על הרכב הממשלה הבאה.

מוקדם יותר היום פרסמו עשרות משפחות שכולות, שאיבדו את יקיריהן במהלך מלחמת חרבות ברזל, מכתב פומבי שבו קראו לווינטר להסיר את מועמדותו.

המשפחות, שאיבדו את יקיריהן בקרבות במהלך המלחמה, מביעות חשש כי התמודדותו העצמאית של וינטר תוביל לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה ותפגע בסיכויי המחנה הלאומי להרכיב את הממשלה הבאה.

לדברי החותמים, "הבחירות הללו גורליות, גורליות להתיישבות, למערכת המשפט ולביטחון. גורמים בשמאל מצהירים והצהירו מעל כל במה כי הם יחתרו לנסיגות, להסכמים עם האוייב - הם ימחקו את כל הישגי המלחמה. בבחירות הללו כל קול חשוב, כל קול גורלי".

בהמשך פונות המשפחות ישירות לווינטר וטוענות כי על פי הסקרים, מפלגתו אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה. "עופר, אתה לא עובר את אחוז החסימה באף סקר. כדי לעבור אתה צריך לגייס כ-170,000 קולות, אתה רחוק מזה, מאד מאד. אנו משפחות שכולות קוראות לך - עופר אל תסכן את ביטחון ישראל, אל תיהיה חתום על ממשלת שמאל שתפגע בביטחון ובמלחמה. עופר - קח אחריות, תפרוש היום מהמערכה", נכתב במכתב.

במכתב מבקשות המשפחות להדגיש כי מבחינתן, מדובר לא רק בשאלה פוליטית אלא גם בסוגיה ביטחונית הנוגעת לעתידה של המדינה ולהמשך המדיניות שהובילה הממשלה במהלך המלחמה.