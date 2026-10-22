צבא ארצות הברית צמצם בימים האחרונים את נוכחותו בכמה בסיסים צבאיים במזרח התיכון, בעוד מחלקת המדינה האמריקנית הורתה להפחית את מספר אנשי הסגל בכמה נציגויות דיפלומטיות באזור. כך דיווחה הערב (רביעי) רשת NBC, בהסתמך על שני גורמים רשמיים בארצות הברית ושני מקורות נוספים המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, צמצום הכוחות נעשה ללא הודעה פומבית, ובמסגרתו פונו חיילים אמריקנים מבסיסים בירדן, בקטאר ובכוויית, בין היתר.

הגורמים ציינו כי הצעדים דומים לאלה שנקטה וושינגטון לקראת פרוץ המלחמה עם איראן בחודש פברואר, אז צומצמה הנוכחות הצבאית והדיפלומטית האמריקנית באזור. לדבריהם, המהלך הנוכחי מתבצע "בתגובה לאיומים המתמשכים באזור, כולל מצד איראן".

מוקדם יותר דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית נערכת לפינוי אנשי סגל דיפלומטי ובני משפחותיהם משגרירויות במדינות המפרץ.

דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, הסתייג מהדיווח והבהיר כי הוראת הפינוי נוגעת לסעודיה בלבד.

"זה לא מדויק. מחלקת המדינה האמריקנית הורתה לפנות עובדי ממשל לא חיוניים ואת משפחותיהם מסעודיה בלבד", אמר.

פיגוט הוסיף כי "החות'ים הנתמכים בידי איראן תקפו בסעודיה, כולל בשדות תעופה אזרחיים ותשתיות חיוניות אחרות, מה שהסתיים באבידות אזרחיות והפרעות בתנועה". הוא הדגיש כי ביטחונם של עובדי מחלקת המדינה ובני משפחותיהם עומד בראש סדר העדיפויות.

הדיווחים מתפרסמים בזמן שממשל הנשיא דונלד טראמפ שוקל אפשרות לחדש את התקיפות הצבאיות נגד איראן, לפני בחירות אמצע הכהונה לקונגרס שייערכו ב-3 בנובמבר או לאחריהן.

אתמול אמר טראמפ כי ארצות הברית מתקדמת בעימות מול הרפובליקה האסלאמית, אך טרם הכריעה כיצד להביא אותו לסיומו בניצחון. הנשיא לא שלל אפשרות לנקיטת צעדים צבאיים נוספים.

בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן אמר טראמפ כי ההחלטה על המשך הפעולות נגד איראן מתקרבת.

"אנחנו רק צריכים לקבל החלטה סופית. באיזו דרך אנחנו רוצים לנצח? האם אנחנו רוצים לנצח בדרך הנעימה או בדרך הפחות נעימה?", אמר הנשיא.