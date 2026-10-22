ארצות הברית וישראל גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן, שעשויות לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע בארצות הברית ב-3 בנובמבר. כך דיווח הלילה (חמישי) ה"ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקניים ומקורות המעורים בהכנות.

על פי הדיווח, המתכננים הצבאיים בוחנים אפשרות למערכה קצרה אך אינטנסיבית, שתתמקד במתקני הגרעין של איראן, בתשתיות האנרגיה שלה וביכולות הטילים והכטב"מים של המשטר.

במקביל, צבאות ארצות הברית וישראל הגבירו את ההיערכות המשותפת, ובין היתר קיימו תרגילים אוויריים מעל עיראק, שבמסגרתם תרגלו תמרונים העשויים לשמש בתקיפה באיראן.

גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', דן באפשרות לחידוש התקיפות בפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בישראל בתחילת השבוע. הגסת' אישר את קיום הפגישה, שלא פורסמה מראש, אך סירב לחשוף את תוכן השיחה.

לפי הדיווח, חלק מהגורמים בממשל סבורים כי מערכה צבאית ממוקדת נוספת עשויה להסב נזק כלכלי משמעותי לאיראן, באופן שיאלץ את טהרן להתפשר במשא ומתן עם וושינגטון, לאחר כמעט שמונה חודשי עימות. עם זאת, הנשיא דונלד טראמפ טרם אישר מבצע חדש, וההחלטה על חידוש הלחימה בהיקף נרחב עדיין אינה ודאית.

בקרב מתכננים צבאיים אמריקניים נבחנת האפשרות למתקפה שתימשך שלושה ימים ותתמקד בנכסים אסטרטגיים מרכזיים של איראן. להערכתם, פגיעה ממוקדת בתשתיות אלו עשויה להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר ולהביא לשינוי בעמדתו במשא ומתן.

בינתיים, הפנטגון ממשיך לרכז כוחות במזרח התיכון, והשלמת פריסתם צפויה בתחילת נובמבר. הכוחות המתוכננים כוללים שלוש נושאות מטוסים, אלפי נחתים, מטוסי קרב וכוחות מיוחדים.

הדיווח מגיע לאחר שה"פייננשל טיימס" פרסם אתמול כי נתניהו הורה לצה"ל להיערך לתקיפה משמעותית באיראן במהלך סוף השבוע של 10 באוקטובר. על פי אותו דיווח, המבצע המתוכנן בוטל בעקבות התנגדותו של טראמפ.

ב"ניו יורק טיימס" דווח עוד כי במסגרת ההיערכות המחודשת, מתכננים צבאיים בארצות הברית ובישראל בוחנים אפשרויות שונות לתקיפת תוכנית הגרעין האיראנית. אחד היעדים האפשריים הוא מתקן הגרעין התת קרקעי המבוצר המכונה "הר המכוש".

לצד ההכנות הצבאיות, ארצות הברית ממשיכה לקיים מגעים מדיניים עם איראן. לפי הדיווח, נציגי הממשל האמריקני משתמשים באפשרות של מערכה צבאית נוספת כאמצעי לחץ על טהרן, במטרה להשיג ויתורים בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית ולשליטה במצר הורמוז. אלא שנציגי איראן מסרבים עד כה להתפשר בנושא תוכנית הגרעין, ודורשים לדחות את הדיון בסוגיה לשלבים מאוחרים יותר של המשא ומתן.

חלק מהגורמים האמריקניים מעריכים כי לחץ צבאי נוסף, במיוחד אם יכלול פגיעה קשה במגזר האנרגיה האיראני, עשוי להביא לשינוי בעמדת המשטר. מנגד, גורמים אחרים מטילים ספק ביכולתה של מתקפה נוספת להשיג תוצאות שלא הושגו במבצעים הקודמים.

בתגובה לשאלות על הדיווחים, סירב גורם בבית הלבן לאשר אם הממשל נערך למבצע נוסף, ואמר כי הבית הלבן אינו מתייחס לתוכניות צבאיות "שייתכן שקיימות וייתכן שלא". הגורם הוסיף כי טראמפ ממשיך לבחון את כל האפשרויות העומדות לרשותו כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.