נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העריך הלילה (חמישי) כי המלחמה עם איראן תסתיים "בקרוב מאוד", שיבח את הישגי הצבא האמריקני במערכה והדגיש פעם נוספת את מחויבותו למנוע מטהרן להשיג נשק גרעיני.

בנאום שנשא בעצרת בחירות בדרום קרוליינה לקראת בחירות האמצע, סקר טראמפ את פעולות ממשלו נגד איראן, החל מהחלטתו לפרוש מהסכם הגרעין שנחתם בתקופת הנשיא לשעבר ברק אובמה. טראמפ תיאר את ההסכם כ"דרך של איראן להשגת נשק גרעיני. ביטלתי אותו. זו הייתה דרך להשגת נשק גרעיני".

בהמשך התייחס למבצעים הצבאיים האמריקניים נגד איראן, וטען כי הם פגעו קשות ביכולות הגרעין שלה והחלישו את המשטר בכמה מישורים. "השמדנו את יכולת העשרת האורניום של איראן והבסנו אותם מבחינה צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת", הצהיר טראמפ. עוד הוסיף: "ועכשיו אנחנו מוודאים, וכפי שאתם יודעים, שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. זה היה צריך להיעשות לפני שנים".

לדבריו, אילו איראן הייתה משיגה נשק גרעיני, "היינו יושבים על חבית חומר נפץ. החיים שלנו היו נראים אחרת לגמרי, כי הם מטורפים. אבל איתי הם לא משחקים משחקים".

טראמפ הביע ביטחון כי המלחמה מתקרבת לסיומה, אך הבהיר כי וושינגטון מעוניינת להבטיח שההישגים הצבאיים יישמרו לאורך זמן לפני שתסיים את הפעילות: "היא תסתיים בקרוב מאוד. אנחנו יכולים לעזוב כבר עכשיו, אבל אנחנו רוצים לוודא שההישגים יחזיקו מעמד לאורך זמן. כשמסתכלים על מה שעשינו, זה מדהים. הצבא שלנו בלתי ייאמן".

מוקדם יותר הגן טראמפ על החלטת ממשלו לפתוח במלחמה נגד איראן, והציג את המערכה כאחד ההישגים החשובים ביותר של כהונתו. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר הנשיא כי הפעולות הצבאיות הן שמנעו מאיראן להשיג נשק גרעיני: "אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים ביותר שעשינו. מנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני. זה אחד הדברים הטובים ביותר שעשינו".

טראמפ טען כי קודמיו בתפקיד לא היו מוכנים לנקוט צעדים דומים, וכי ללא התערבותו איראן כבר הייתה משתמשת בנשק גרעיני: "נדרש הרבה אומץ כדי לעשות את זה, כי אף נשיא אחר לא היה מוכן לעשות זאת. ואם לא היינו עושים את זה, איראן כבר הייתה משתמשת עכשיו בנשק גרעיני רב עוצמה".