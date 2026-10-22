נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר היום (חמישי) כי הוא מתנגד באופן מוחלט למתן חנינה או להקלה כלשהי בעונשו של יגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין.

את הדברים אמר בטקס האזכרה הממלכתי לזכר יצחק ולאה רבין בהר הרצל, חמישה ימים לפני הבחירות לכנסת.

הרצוג התייחס לרצח רבין ולמשמעותו עבור החברה הישראלית, והבהיר כי הזעזוע מהרצח אינו תלוי בהשתייכות פוליטית או בהסכמה עם דרכו של ראש הממשלה המנוח.

"אדם אינו צריך להסכים עם החלטותיו של ראש ממשלה או מנהיג פוליטי כלשהו - כדי להזדעזע מרציחתו. הוא אינו צריך להצטרף למחנהו כדי להכיר באסון שנגרם למדינה כולה", אמר.

לדבריו, "ליום הזה, יום הזכרון לרצח רבין - אין מבחן קבלה פוליטי. הוא שייך לכולם! מוכרחה להיות בו רק - אחריות אישית ולאומית שלובות זו בזו".

בהמשך נאומו התייחס הנשיא לעונשו של יגאל עמיר, והבהיר כי מבחינתו אין מקום לשקול חנינה, המתקת עונש או הקלה אחרת: "על הרוצח בן העוולה לסיים את חייו בכלא. נקודה. ללא הקלה, חנינה או המתקה כלשהי. זהו קו אדום שעלינו לעמוד עליו כחברה".

בהמשך עבר הנשיא לעסוק במערכת הבחירות המתקרבת והזהיר מפני הידרדרות השיח הציבורי לאלימות פוליטית: "בעוד חמישה ימים נלך לבחירות. התקופה הזו יכולה וצריכה להיות פאר הדמוקרטיה שלנו. אך בימים מתוחים שכאלה - זה עלול חלילה להיות אחרת".

הרצוג פנה למועמדים, למנהיגים ולאנשי התקשורת בקריאה לגלות אחריות ולהימנע מהתבטאויות מסיתות. "אני עומד כאן ומזהיר: מילים - הורגות! ועל כן - מתמודדים, מנהיגים, מובילי דעה ופרשנים - כולכם - היזהרו בדבריכם", אמר.

הוא הוסיף: "אני פונה אל כל המתמודדים מכלל המפלגות, המחנות והעמדות - ולכל האזרחיות והאזרחים - הציבו לפניכם את מילותיו האחרונות של רבין! מילים שהן בגדר צוואה - 'אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית'. את הויכוח - יש לכבד. את האלימות - יש להקיא".

הרצוג הוסיף כי "אסור לנו לתת מקום לאלימות מכל צד ומכל סוג. הקווים האדומים מוכרחים להיות ברורים ובהירים. זכרו - בחירות אינן מלחמת אזרחים. רגע לפני יום הבחירות - עלינו לזכור: הזכות שלי לנצח בבחירות נשענת על נכונותי להכיר בזכותך לנצח בהן. זה נכון לכל צד. על הזכות הזו נגן לפני ההצבעה, ביום ההצבעה ובבוקר שאחריה".

הוא המשיך ואמר: "ברור שמותר לנו לחלוק ואפילו חובה עלינו להתווכח - ויש לנו על מה. אבל עלינו לזכור - היריב הפוליטי של היום, הוא השכן, האח, חבר הצוות בלחימה והשותף של מחר".

לקראת סיום דבריו פנה הנשיא למשפחת רבין: "משפחת רבין היקרה והאהובה - נזכור תמיד את יצחק כאיש עצום, רב פעלים גיבור ישראל ומצביאה - ממפקדי הפלמ"ח, רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, שגריר בארה"ב, חבר כנסת, שר בטחון, ראש הממשלה שנשא באחריות לביטחונה של ישראל ומי שביקש להביא לה שלום. אדם שמאחורי קולו העבה והמאופק, עמדו הכרעות כבדות משקל".

הרצוג הזכיר את דברי רבין בנאומו האחרון: "באותו נאום אחרון, דקות ספורות לפני שנרצח בידי בן העולה, אמר רבין כי - 'בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות' זה מה שאמר. מעין צוואה. אין בכוחנו להשיב את הזמן לאחור, יש בכוחנו לשאת באחריות שצוואתו מטילה עלינו. האחריות הזאת תיבחן בשבועות הקרובים במילים שנאמר, בגבולות שנציב, ובאופן שבו נקבל הכרעה שנעשתה כדין".

לסיום אמר: "מחויבות למורשתו של יצחק, מחויבות לזכרו, מחויבות ללקחי הרצח הנפשע, הנתעב והנורא ומחויבות - לזכור ולהפנים את מלוא האחריות, על המדינה שירשנו מדור המייסדים. שירשנו מרבין. למול הקברים הללו, אנחנו עומדים בענווה, אך מבטיחים - נעשה הכל כדי לשמור עליה, למען הדורות הבאים".