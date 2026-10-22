על רקע פרסום צילומים מנתב"ג המתעדים קבלות פנים למצביעי שמאל המגיעים מחו"ל לקראת הבחירות, עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, טוען כי העתירה שהגיש נגד המיזם להבאת מצביעים לישראל הביאה לצמצום משמעותי בפעילותו.

בראיון לערוץ 7 סיפר בומבך על העתירה שהגיש ועל ההתחייבויות שנדרשו, לדבריו, ממפעילי המיזם בעקבות ההליך המשפטי.

"הגשנו עתירה, ראינו שזה קורה, ובזכות העתירה הזו המיזם הזה התרסק. הם התיימרו להביא 53 אלף איש באמצעות שוחד בחירות כפי שהראיתי בעתירה והבאתי לכך הרבה הוכחות ואסמכתאות", אמר בומבך. לדבריו, "בעקבות העתירה הם הודו שרק כמה מאות נרשמו למיזם הזה".

בומבך טוען כי במסגרת ההליך קיבל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, את טענותיו ודרש ממפעילי המיזם להתחייב שלא להעניק למצביעים הטבות או הנחות הקשורות להגעתם לישראל.

"השופט סולברג קיבל את הטענות שלי ודרש מהם להתחייב שלא לבצע במסגרת המיזם כל מהלך של תעמולת בחירות וסיבסוד או הנחה בשום צורה, כמו כוח קנייה קבוצתי של כרטיסי הטיסה וכו'. אסור להם להסיע ולהלין את הבוחרים ביום הבחירות כפי שהם תכננו. הם צריכים לתקן את אתר האינטרנט של המיזם לפי העקרונות האלה וגם חייבו אותם בהוצאות לטובתנו".

לצד הביקורת על המיזם, בומבך מדגיש כי עצם הגעתם של אזרחים ישראלים מחו"ל כדי להשתתף בבחירות היא פעולה לגיטימית. לדבריו, הבעיה המשפטית מתעוררת כאשר ההגעה מלווה במתן טובות הנאה בתמורה להצבעה.

"אין שום פסול בכך שאנשים יגיעו ויצביעו כשהם נמצאים בחו"ל. אין פסול גם בלבוא לשכנע אותם. הפסול היחיד שקיים לפי חוקי הבחירות הוא לתת טובת הנאה כלשהי תמורת זה שאדם מגיע לארץ ומצביע. עצם העובדה שנותנים לו טובת הנאה, שירות או שווה כסף תמורת זה שהוא מגיע לארץ, זה מהווה שוחד בחירות במובן הפלילי של המושג", הסביר.

בהמשך הראיון שב בומבך והתייחס להיקף הפעילות של המיזם לאחר הגשת העתירה. לטענתו, מפעיליו נדרשו לתקן את אתר האינטרנט כמה פעמים ולהתאים את פעילותם להתחייבויות שניתנו במסגרת ההליך.

"אחרי שהם תיקנו כמה פעמים את אתר האינטרנט, הם נאלצו להודות שהמיזם הזה קרס לחלוטין והם הסבירו שנרשמו רק כמה מאות. הם התחייבו לתקן את כל מה שנדרש", אמר.

בומבך הבהיר כי בכוונתו להמשיך לעקוב אחר פעילות המיזם ולבחון אם הגעת המצביעים מחו"ל נעשית בהתאם להתחייבויות שניתנו.

"כל מה שביקשנו התקבל, ואנחנו נפקח, ואם אנשים מגיעים מחו"ל שלא דרך טובות הנאה, סיבסודים ושוחד בחירות אז אין בעיה. אם הם הגיעו בתמורה למה שהתחייבו שלא לעשות, נפעל. אם הם פעלו במצג שווא יהיה לזה תג מחיר הולם".