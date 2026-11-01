טלטלה בצמרת ש"ס בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת ה-26: יו"ר המפלגה אריה דרעי שוקל את המשך דרכו הפוליטית, ובכלל זה אפשרות לפרוש מהחיים הפוליטיים ולהעביר את הנהגת התנועה לידי גורם אחר, כך מדווח העיתון "ידיעות אחרונות".

ההתלבטות מגיעה לאחר שש"ס איבדה חמישה מנדטים וירדה מ-11 מושבים בכנסת היוצאת לשישה בלבד, תוצאה שוות ערך לייצוג שהיה לה בבחירות 1992, ורחוקה מאוד מהשיא של 17 מנדטים שהושג ב-1999.

על פי הפרסום, דרעי, שלא הופיע בפומבי מאז נודעו תוצאות הבחירות, בוחן כמה אפשרויות הנוגעות לעתידו האישי ולעתיד הנהגת המפלגה.

האפשרות המשמעותית ביותר היא פרישה מלאה מהחיים הפוליטיים ומינוי הנהגה חדשה לש"ס. לצד זאת נבחנת אפשרות מתונה יותר, שלפיה דרעי יתפטר מחברותו בכנסת אך ימשיך לכהן כיו"ר המפלגה ולנהל את ענייניה מבחוץ.

אפשרות נוספת שעלתה היא שינוי מבני בהנהגת ש"ס: דרעי יעבור לתפקיד מעין נשיא המפלגה, בעל מעמד בכיר וסמכות עליונה, בעוד שאדם אחר בתנועה ימונה ליושב הראש וינהל בפועל את פעילותה.

ההתלבטויות מגיעות על רקע אחת התוצאות החלשות של ש"ס בבחירות לכנסת. עם שישה מנדטים בלבד, שבה המפלגה .

במקביל להתלבטויותיו של דרעי, פועלים רבני המפלגה כדי לשכנעו להמשיך בתפקידו. בימים האחרונים הגיעו רבנים לביתו לשיחות חיזוק ועידוד בעקבות תוצאות הבחירות.

לצד הביקורים, מתגבשת יוזמה לפרסום מכתב רבנים שיביע תמיכה בהמשך כהונתו. את נוסח המכתב הכין זקן רבני מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה.