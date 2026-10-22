המשרד לביטחון לאומי אישר היום (חמישי) את צירופם של 11 יישובים בשומרון לרשימת היישובים שתושביהם זכאים להגיש בקשה לרישיון נשק פרטי על בסיס מקום מגוריהם, בכפוף לעמידה בתנאים ובתבחינים הנדרשים.

בין היישובים שנכללו בהחלטה נמצאים גם יישובים חדשים בצפון השומרון, כחלק מהרחבת מדיניות הזכאות לנשק שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

היישובים שנוספו לרשימה הם אסיף, גנים, הר בזק, חומש, כדים, שירה, חוות יאיר (לח"י), מעוז צבי (מעוז), חוות גלעד (נזר שומרון), סחלב ועיבל.

במשרד לביטחון לאומי מסבירים כי ההחלטה נועדה לחזק את יכולת ההגנה העצמית של התושבים ולאפשר מענה מהיר יותר במצבי חירום ביטחוניים.

לדברי המשרד, אירועי 7 באוקטובר המחישו את חשיבות המוכנות הביטחונית ביישובים ואת הצורך לאפשר לתושבים העומדים בתבחינים להחזיק בנשק לצורך הגנה עצמית.

בן גביר בירך על ההחלטה והבהיר כי בכוונתו להמשיך להרחיב את רשימת היישובים הזכאים: "אנחנו ממשיכים את מהפכת הנשק ומרחיבים את הרפורמה הזאת גם ליישובים החדשים שהקמנו בשומרון. תושבי השומרון הם השכפ"ץ הביטחוני לתושבי גוש דן ויישובי השרון וקו התפר. אני גאה לצרף אותם לרשימה הארוכה של היישובים הזכאים החדשים".

הוא הוסיף: "נמשיך להוסיף יישובים לזכאות ולאפשר לכמה שיותר אזרחים שעומדים בתבחינים להגן על עצמם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן בירך אף הוא על המהלך והדגיש את החשיבות הביטחונית של יישובי השומרון: "השומרון הוא קו ההגנה על מרכז הארץ, על השפלה ועל הגליל. מי שמבין את מפת מדינת ישראל ואת המציאות הביטחונית יודע שהשומרון הוא קו ההגנה של כל מדינת ישראל. אירועי 7 באוקטובר הוכיחו את חשיבות המוכנות ואת הצורך לתת לתושבים את הכלים להגן על הבית".

התייחס גם לשירותם הצבאי של רבים מתושבי האזור: "רבים מתושבי השומרון הם לוחמים, יוצאי יחידות קרביות ואנשי מילואים, שמוסרים את נפשם למען ביטחון המדינה. הם זכאים ליכולת להגן על משפחותיהם ועל הקהילות שלהם. אני מברך על אישור הזכאות לנשק ליישובים בשומרון ומודה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על קידום הנושא. חיזוק הביטחון בשומרון הוא חיזוק הביטחון של מדינת ישראל כולה".