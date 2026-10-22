לוחמי הימ"מ בגלישה מהגג דוברות המשטרה

פעולת חילוץ דרמטית של לוחמי הימ"מ הסתיימה בשלום: אישה שהתבצרה בדירתה בקומה ה-11 בבניין מגורים ואיימה לקפוץ מחלון ביתה חולצה על ידי לוחמים שגלשו מגג הבניין אל חלון הדירה.

על פי הודעת המשטרה, בעקבות הדיווח הוזעקו למקום לוחמי הימ"מ, היחידה הלאומית ללוחמה בטרור, לצד אנשי יחידת המשא ומתן וכוחות משטרה נוספים.

עם הגעתם נערכו לוחמי צוות "הקופים" של הימ"מ לביצוע פעולת חילוץ מורכבת, במטרה למנוע סכנה לחייה של האישה ולהביאה למקום מבטחים.

במהלך הפעולה גלשו הלוחמים מגג הבניין עד לחלון הדירה בקומה ה-11, ביצעו השתלטות מהירה וחילצו את האישה בבטחה.

במשטרה ציינו כי האירוע הסתיים ללא נפגעים וכי נסיבות המקרה נבדקות. תיעוד שפרסמה המשטרה מציג את פעולת החילוץ שביצעו הלוחמים.