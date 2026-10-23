נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל לפתוח במתקפה צבאית נוספת נגד איראן, שעשויה לצאת לפועל זמן קצר לאחר בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. כך דיווח הלילה (שישי) המגזין "אטלנטיק".

על פי גורמים המעורים בדיונים, המבצע המתוכנן עשוי להימשך כמה ימים ולכלול תקיפות נגד מתקני גרעין איראניים, יכולות הטילים והכטב"מים של המשטר ותשתיות אנרגיה.

האפשרות להסלמה צבאית נוספת נבחנת במקביל להמשך הלחץ הכלכלי שמפעילה וושינגטון על איראן. חלק מיועציו של טראמפ סבורים כי תקיפות נוספות עשויות לאלץ את טהרן להתפשר.

אחד היועצים החיצוניים אמר ל"אטלנטיק" כי "הלחץ הכלכלי עובד, ואנחנו מאמינים שאיראן מתקרבת לנקודת השבירה". לדבריו, סבב תקיפות נוסף "ידחוף אותם מעבר לקצה".

עם זאת, לפי הדיווח, גורמים אחרים בממשל חוששים כי חידוש הפעילות הצבאית עלול דווקא לפגוע במאמצים האמריקניים, אף שטראמפ מגלה חוסר סבלנות גובר לנוכח קצב ההתקדמות של אסטרטגיית הלחץ הכלכלי.

עוד דווח כי הנשיא בחן גם אפשרות לתקוף את איראן לפני יום הבחירות. אפשרות זו זוכה לתמיכת גורמים מסוימים בוושינגטון, הסבורים כי הצלחה צבאית עשויה להעניק לטראמפ הישג פוליטי ברגע האחרון.

הבית הלבן לא הגיב לבקשת התגובה של ה"אטלנטיק", ואילו פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האחראי על הפעילות הצבאית האמריקנית באזור, סירב להגיב.

הדיווח מגיע יממה לאחר שה"ניו יורק טיימס" דיווח כי גורמי צבא אמריקניים וישראליים גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות נגד איראן. על פי הדיווח, מערכה צבאית חדשה עשויה להיפתח לאחר בחירות האמצע לקונגרס ב-3 בנובמבר, אף שטראמפ טרם אישר מבצע נוסף.

בתגובה לשאלות על הדיווח, סירב גורם בבית הלבן לאשר אם נשקלות תקיפות נוספות, ואמר כי הממשל אינו מתייחס לתוכניות צבאיות "שייתכן שקיימות וייתכן שלא". הגורם הוסיף כי טראמפ ממשיך להשאיר את כל האפשרויות על השולחן, במסגרת מאמציה של וושינגטון למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.