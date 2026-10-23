תושב מדינת פלורידה שבארה"ב נעצר בחשד שאיים לרצוח את חבר בית הנבחרים הדמוקרטי והיהודי, ג'ארד מוסקוביץ', המתמודד בשנים האחרונות עם איומים חוזרים ונשנים ועם חששות גוברים לביטחונו, על רקע מאבקו הפומבי באנטישמיות.

מוסקוביץ', המייצג מחוז בחירה בדרום פלורידה, הודיע על המעצר בפוסט שפרסם ברשת החברתית X אתמול (חמישי). לדבריו, החשוד מתגורר בסמוך לביתו בבוקה רטון.

בשיחה עם כלי תקשורת מקומיים סיפר מוסקוביץ' כי מוקדם יותר באותו יום השאיר החשוד הודעה מאיימת בתא הקולי של לשכתו.

"אדם השאיר הודעה בתא הקולי שלנו שבה איים עליי ואמר שהוא רוצה לשסף את גרוני", אמר מוסקוביץ'.

חבר הקונגרס העביר את ההקלטה לרשויות, שהצליחו לאתר את מקור השיחה ולעצור את החשוד.

התקרית מצטרפת לשורת איומים שהופנו כלפי מוסקוביץ' בשנים האחרונות. בנובמבר 2024 נחשפה פרשה שבה תושב פלורידה החזיק כלי נשק ורשימה של יעדים יהודיים אפשריים לפגיעה, שכללה גם את שמו של מוסקוביץ'. האיש הועמד לדין ונידון בשנה שעברה ל-25 שנות מאסר בכלא פדרלי.

מוקדם יותר השנה דיווח מוסקוביץ' גם על הודעות פוגעניות ואיומים אנטישמיים שקיבל, ובהם קריאות "להרוג יהודים" ואזהרות כי הוא עצמו "ייפול".