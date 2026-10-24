ברקוביץ׳ חושף שהוא מצביע לגדי אייזנקוט חדשות 13

המגיש אייל ברקוביץ' הצהיר במהלך משדר מיוחד לקראת הבחירות בחדשות 13 כי בכוונתו להצביע למפלגתו של גדי איזנקוט, ואף שלף בשידור את פתק ההצבעה והגיש לו אותו.

"גדי, אני לפני כל בחירות, בגלל שאני לא עיתונאי רגיל, מוציא לבן אדם שאני הולך לבחור בו את הפתק", אמר ברקוביץ'. "ובבחירות האלה, אני חושב שאתה האיש הראוי להנהיג את מדינת ישראל".

ברקוביץ' המשיך והרעיף שבחים על איזנקוט: "אני חושב שאתה מבין כל הפוליטיקאים, הפוליטיקאי הכי אמין שיש לנו, הכי מאחד שיש לנו, וזה שתרם הכי הרבה מכולם למדינת ישראל".

לאחר מכן הציג את פתק ההצבעה של מפלגת "ישר" ואמר: "אז אני נותן לך את הפתק הזה. 'דרך, ישר עם גדי איזנקוט'. אני מאחל לך בהצלחה והלוואי ותהיה ראש הממשלה הבא".

איזנקוט הודה לברקוביץ' על התמיכה הפומבית והשיב: "תודה רבה. אני מעריך את זה מאוד".