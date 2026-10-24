מועצה אזורית הר חברון הודיעה על מהלך התיישבותי רחב היקף, הכולל הקמת שני יישובים קהילתיים ושש חוות חקלאיות חדשות, בעקבות הפיגוע הקטלני בצומת יהודה שבו נפלו לוחמי צה"ל סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם הי"ד.

המהלך, הכולל שמונה נקודות התיישבות חדשות ברחבי הר חברון, מקודם בשיתוף פעולה ובגיבוי מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, משרד הביטחון ותנועת אמנה.

במועצה מסבירים כי מטרת התוכנית היא להעמיק את האחיזה בקרקע, ליצור רצף התיישבותי, לשמור על אדמות המדינה ולחזק את הביטחון בצירים ובשטחים הפתוחים.

במסגרת התוכנית מתוכננת הקמתם של שני יישובים קהילתיים חדשים: מגד, בין נגוהות לאשכולות, ונופי גולות, בין עתניאל לאפקה.

לצד היישובים, מתוכננת הקמתן של שש חוות חקלאיות במיקומים שונים ברחבי המועצה. חוות מצפה צור תוקם סמוך לתלם, בקרבת מקום הפיגוע; חוות נוי תוקם בין כרמי יהודה לאדורה; וחוות לב עמית תוקם בין היישוב החדש מקדה לאדורה.

בנוסף, חוות אש"ל תוקם בין נגוהות לאשכולות, בסמוך ליישוב מגד שבהקמה; חוות למען אחיי תוקם בין עתניאל לשמעה; וחוות מצפה אור תוקם בין כרמל לשמורה ההסכמית במדבר יהודה.

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, אמר בעקבות ההחלטה: "הטרור מבקש לגדוע חיים, להטיל פחד ולערער את אחיזתנו במולדת אך התשובה ההיסטורית והציונית שלנו נכתבת בשטח. לא ניסוג ולא נתקפל".

לדבריו, "מתוך הכאב והשבר העצום על נפילת חיילנו הגיבורים, אנו בוחרים בחיים ומעמיקים שורש. הקמת שני היישובים ושש החוות היא אמירה ברורה: אנחנו כאן כדי להישאר, לבנות ולצמוח".

אזולאי הודה לגורמים השותפים למהלך: "אני מודה למנהלת ההתיישבות, לראש הממשלה, לשר הביטחון ולתנועת אמנה על ההתגייסות המהירה והגיבוי המלא למבצע ההתיישבותי החשוב הזה".