אפי איתם משבח את נתניהו וסמוטריץ' ללא קרדיט

תא"ל במיל' והשר לשעבר אפי איתם התייחס בפודקאסט מיוחד עם יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאתגרים הביטחוניים שעמם מתמודדת ישראל מאז פרוץ המלחמה, והדגיש את חשיבות שימור השותפות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לסמוטריץ' בהובלת המערכה.

איתם התייחס לאחריותו של נתניהו לאירועי 7 באוקטובר, אך ביקש לבחון את תפקודו בראייה היסטורית רחבה יותר.

"נכון, השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלו, אבל אנחנו צריכים לבחון את ההיסטוריה", אמר איתם. "כל המנהיגים הגדולים של העולם חוו משברים אסטרטגיים - מצ'רצ'יל, דרך רוזוולט ועד גולדה מאיר. המבחן האמיתי של מנהיגות ברמה הזו הוא יכולת ההשתקמות".

בהמשך שיבח איתם את שיתוף הפעולה בין נתניהו לסמוטריץ', וטען כי השותפות ביניהם הייתה גורם מרכזי בשינוי מצבה הביטחוני של ישראל במהלך המלחמה: "גם אתה, גם הוא והממשלה הזאת - שבתחום הביטחוני הובלה על ידי החיבור המאוד מיוחד הזה, השבתם למדינת ישראל את יציבתה הביטחונית הקיומית בסדרה של מערכות וזירות. מדובר בהישג מופלא הן במרחק והן בתוצאה".

איתם התייחס גם ליעדים האסטרטגיים של המערכה, וטען כי בשונה ממלחמות קודמות, הפעם הוגדרה הפלת משטר האויב כיעד מפורש. לדבריו, מדובר בשינוי משמעותי בתפיסת הביטחון הישראלית, שכן גם במלחמות מול מנהיגים כמו גמאל עבד אל-נאצר וחאפז אל-אסד לא הוגדרה הפלת המשטר כיעד מלחמה.

"המשטר הזה הוא פצוע, נקמני וג'נוסיידי, ואין תקנה לביטחון מדינת ישראל בלי הפלתו", אמר איתם.

לקראת הבחירות הדגיש איתם את הצורך במה שכינה "רציפות אסטרטגית", שלדבריו חיונית להשלמת יעדי המלחמה. "כדי לעשות את זה, צריך עכשיו את בנימין נתניהו ואותך בקבינט בצד הישראלי", אמר לסמוטריץ'.

איתם אף הזכיר דברים שאמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלפיהם ללא שותף אסטרטגי בדמות נתניהו, ספק אם ניתן יהיה להשלים את המשימה המשותפת.