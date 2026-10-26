קבוצת נשות מילואימניקים פרסמה לקראת הבחירות שיתקיימו מחר (שלישי) מכתב תמיכה במפלגת הציונות הדתית, שבו הן משבחות את פעילותם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק במהלך המלחמה וקוראות לציבור להצביע למפלגה.

על המכתב חתומות חנה קורן, יו"ר ארגון נשות המילואים בציונות הדתית, לצד אפרת וינברג, נחמה גולדברג, עדנה ולד, אביגיל לנדסברג, אגוזה לוי, הדס שהואט, טליה גלברד, מוריה אמיתי, מיכל גרינשפן וטל איגרא.

המכתב, שנפתח בפנייה "אחיותינו לנשק", מתאר את המחיר האישי והמשפחתי ששילמו נשות המשרתים בשלוש שנות הלחימה.

"בשלוש השנים האחרונות זכינו להיות בחזית מלחמת התקומה. שלחנו את בעלינו היקרים לכלל גזרות הלחימה: עזה, סוריה, לבנון, יהודה ושומרון, ואפילו חלקם הגיעו לאיראן ולתימן. ברגעים הכי קשים ומאתגרים, כשהיינו צריכות את דמות הגבר בבית - נשארנו לבד", כתבו.

החותמות הדגישו כי למרות הקשיים, הן ראו בשירות בני זוגן שליחות לאומית: "עשינו את כל זה באהבה למען עם ישראל, באהבה למען מדינת ישראל. הבנו את גודל השעה, לא יכולנו לשתוק כאשר חמאס טובחים באחינו בדרום וכשחיזבאללה מטווח בצפון. לנגד עינינו עמד דבר אחד - ניצחון עם ישראל, וההבטחה שאף אויב לא ינסה לפגוע בנו בעתיד".

בהמשך המכתב פירטו את מה שהן רואות כהישגי המלחמה, ובהם הפגיעה בחמאס, השבת החטופים, הפגיעה בחיזבאללה והמערכה מול איראן: "זכינו, ומהמקום הנמוך שבו היינו בשמחת תורה, עלינו מעלה מעלה. הכנו את חמאס, כבשנו יותר מ-60% מהרצועה, השבנו את כל החטופים, פגענו אנושות בחיזבאללה, אנחנו אוחזים בדרום לבנון וכבשנו את כתר החרמון. ראש התמנון, איראן - חטפה מאיתנו מכה אנושה. השמדנו את אתרי הגרעין ופגענו קשות במשמרות המהפכה".

לדבריהן, "כל ההישגים האלה לא היו מתאפשרים לולא שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק. בישיבתם בקבינט הם מנעו ועצרו כל עסקאות כניעה, הובילו קו תקיף וחתרו להכרעה ולניצחון".

הן שיבחו גם את הסיוע הכלכלי שניתן למשפחות המילואים: "שר האוצר הוביל שורה של הטבות ומעטפות לנו ולמשפחותינו, החל משוברים לחופשה, כרטיס הפייטר, הקלה במיסים ועוד. אבל בעיקר, השר סמוטריץ' נתן לנו את ההרגשה שיש סביב שולחן מקבלי ההחלטות מי שאכפת לו, אחד שמרגיש את הקושי והכאב שלנו".

לקראת הבחירות הזהירו החותמות מפני האפשרות של חילופי שלטון, שלטענתן עלולים להביא לנסיגה מהישגי המלחמה: "כעת, גורל עם ישראל מונח על כף המאזניים. בעוד פחות מ-24 שעות ייפתחו הקלפיות, והשאלה הגדולה שעומדת על הפרק היא האם נצליח להמשיך את כל הישגי המלחמה, או חלילה תעלה ממשלת שמאל שתיסוג לאחור ותחזיר אותנו למצב של ערב שמחת תורה".

בהמשך פנו לנשות המילואימניקים וביקשו מהן שלא לאפשר לאכזבות ולכעסים להשפיע על הצבעתן: "חייבים להמשיך את העשייה הגדולה הזאת. אסור לנו לעצור, אסור לתת לכל מיני כעסים, מוצדקים ככל שיהיו, להכריע את גורל עם ישראל. אסור לנו ללכת אחורה".

את המכתב חתמו בקריאה להצביע לציונות הדתית: "מחר, יום שלישי, הצביעו למפלגת הציונות הדתית, ט' בקלפי. תנו לשר סמוטריץ' את הכוח להמשיך את העשייה, להמשיך את הניצחון, כדי שכל מה שעמלנו וטרחנו והשקענו, כל הדם שהקזנו לא ילך לשווא. כן. סמוטריץ'".