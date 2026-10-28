סמוטריץ' התקבל בריקודים במטה הציונות הדתית

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגיע הלילה (רביעי) למטה מפלגתו במלון רמדה בירושלים, כשעתיים לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

סמוטריץ' התקבל בריקודים על ידי פעילי המפלגה, לצד רבנים שהגיעו למקום.

בנאומו בפני הפעילים הביע סמוטריץ' אופטימיות באשר לתוצאות הסופיות, למרות חוסר הוודאות הפוליטית והפערים המשמעותיים בין המדגמים השונים.

"יכול להיות שקולות החיילים יעלו אותנו מעלה", אמר סמוטריץ', בהתייחסו למעטפות הכפולות שייספרו בנפרד ועשויות להשפיע על חלוקת המנדטים.

מפלגת הציונות הדתית, המתמודדת בבחירות במסגרת רשימה משותפת עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין, קיבלה בין שישה לשבעה מנדטים בששת המדגמים שפורסמו עם סגירת הקלפיות.

במדגם חדשות 12 קיבלה הציונות הדתית שישה מנדטים, וכך גם במדגם כאן חדשות. במדגם i24NEWS, שנערך על ידי מכון דיירקט פולס, קיבלה הרשימה שישה מנדטים נוספים.

גם במדגם חדשות 13 קיבלה הרשימה המשותפת של הציונות הדתית וזהות שישה מנדטים. לעומת זאת, במדגם ערוץ 14 זכתה הציונות הדתית לשבעה מנדטים, וכך גם במדגם ערוץ 16.

בהמשך נאומו התייחס סמוטריץ' לתגובות במפלגות הערביות בעקבות פרסום המדגמים, והבהיר כי בכוונתו להמשיך לקדם את מדיניות ההתיישבות.

"אני רואה בחלק מהמסכים שהערבים חוגגים, אז אני מודיע לכם ולהם - אנחנו לא ניתן להם לחגוג", אמר סמוטריץ'.

לדבריו, החגיגות נובעות מהציפייה לשינוי במדיניות הממשלה כלפי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון: "הם חוגגים כי הם חושבים שהם יצליחו להפוך את מהפכת ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. אני מודיע להם - הם לא יצליחו".

סמוטריץ' חתם את דבריו בהצהרה על עתיד ההתיישבות ברצועת עזה: "יקומו יישובים יהודיים בעזה".