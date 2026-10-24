הרב דוד יוסף סופד בהלוויה ערוץ 7

אלפים ליוו הערב (מוצאי שבת) למנוחות בכפר הרא"ה את יהודה כהן, לשעבר מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, שנפטר לאחר שנפגע מקורת בטון במהלך עבודות בביתו.

כהן אושפז בעקבות התאונה במצב קשה מאוד, ובבית החולים נקבע מותו.

הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, ספד לכהן במהלך ההלוויה וסיפר על הידידות הקרובה שנרקמה ביניהם מאז כניסתו לתפקיד הרב הראשי.

"נפלה עלינו כרעם ביום בהיר וכאב גדול", פתח הרב יוסף. "באנו לבקר אותו. הוא כבר היה בלי הכרה. התפללנו, זעקנו והתחננו לפני הקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו מצווים להתפלל, אבל אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. סמוך לכניסת השבת יהודה היקר נלקח מאיתנו".

הרב יוסף סיפר על היכרותם: "הכרתי את יהודה לפני שנתיים, מיד עם כניסתי לתפקיד הרב הראשי. הוא קיבל אותי באהבה, בכבוד, בידידות. התפתחה בינינו ידידות קרובה. יהודה היה אדם בעל יכולות, חכם ונבון, שעשה בכל כוחו למען הרבנות בישראל".

בהמשך תיאר את הקשר האישי שנוצר ביניהם: "נהיינו חברים טובים, ממש כאחים. יהודה ליווה אותי לכל מקום, באהבה, בכבוד, בידידות. כך נמשכה הידידות בינינו, עד שהוא פרש מהרבנות".

הרב הראשי הוסיף כי השניים שוחחו לא פעם על עתידו של כהן לאחר פרישתו מתפקיד מנכ"ל הרבנות הראשית: "כל הזמן דיברנו מה יהיה ביום שאחרי שהוא פורש, ואמרתי לו כמה פעמים שעתידו לפניו. יהודה היה אדם בעל יכולות מיוחדות מאוד. הוא עשה דברים שהוא האמין בהם, והוא עשה אותם בגדול".

לדבריו, "דיברנו, יהודה איש צעיר, עתידו לפניו. הוא מוכשר ומתאימים לו הרבה מאוד תפקידים חשובים ביותר. שנמשיך ביחד, נמשיך את הידידות".

כהן מילא לאורך השנים שורה של תפקידים ציבוריים, בהם יו"ר מועצה דתית ומנכ"ל הרבנות הראשית לישראל. במסגרת תפקידיו פעל למען הרבנות הראשית, רבניה ועובדיה, וראה בעבודתו שליחות ציבורית ודתית.

בהודעת אבל שפרסמה הרבנות הראשית נכתב כי כהן הקדיש את חייו לעשייה מתוך מחויבות עמוקה למוסד הרבנות ולציבור הרחב. ברבנות ציינו כי כהן ראה בתפקידיו שליחות של ממש, ופעל בכל כוחו לחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית ולהרמת קרן התורה.

"הרבנות הראשית לישראל מבכה את לכתו ומשתתפת בצערם הכבד של בני משפחתו, ומבקשת לנחמם בשעה קשה זו", נמסר.

את הודעת האבל חתמה הרבנות בתפילה: "השי"ת ינחם את המשפחה היקרה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".