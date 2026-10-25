בצה"ל מעלים כוננות לקראת הבחירות: דובר צה"ל הודיע הלילה (ראשון) כי בהתאם להערכת המצב, הוחלט שמהיום ועד מחר לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן, למעט אזורי תעשייה ומספר אזורים נוספים שאושרו.

עוד נמסר כי בהמלצת מערכת הביטחון, אישר הדרג המדיני לאסור כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים בכל רחבי יהודה ושומרון ובקעת הירדן, כולל אזורי התעשייה, וכן לסגור את כלל המעברים היבשתיים לאורך יום הבחירות, שיתקיים ביום שלישי הקרוב.

ההודעה הלילה מצטרפת להחלטת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מיום שני האחרון על שורת צעדים להגברת הכוננות בצה"ל לקראת הבחירות לכנסת. בין הצעדים: עוצר יציאות ביחידות הצבא, שנכנס לתוקף כבר ביום חמישי, ותגבור כוחות ביהודה ושומרון ובגזרות נוספות.

ההחלטות התקבלו במסגרת הערכת מצב רב-זירתית שקיים הרמטכ"ל, בהשתתפות ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדי פיקוד הצפון, המרכז, הדרום והעורף.

בפתח הערכת המצב הדגיש זמיר כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח.

הרמטכ"ל הבהיר כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות מבצעית גבוהה בכלל הגזרות.

בתוך כך, כוחות צה"ל, מג"ב ושב"כ פעלו במהלך סוף השבוע בכ-40 כפרים ובכ-400 מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, בדגש על מוקדים המזוהים עם חמאס.

במהלך הפעילות נעצרו כ-40 חשודים, בהם פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי וחשודים בהסתה, בהפרות סדר וביידוי אבנים. בנוסף, הוחרמו אמצעי לחימה ונהרסו אנדרטאות לזכר מחבלים.