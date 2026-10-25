הקלטת הרב אליהו בנוגע להצבעה ללא קרדיט

הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת ואביו של השר עמיחי אליהו, יצא היום נגד הצבעה למפלגות המשתייכות לגוש הימין שסיכוייהן לעבור את אחוז החסימה נמוכים במיוחד.

בהקלטה שפורסמה התייחס הרב אליהו למשמעות שעשויה להיות לכל קול בבחירות, והזהיר מפני מצב שבו הצבעה למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה תשפיע על זהות ראש הממשלה ועל הרכב הקואליציה.

"צריך לחשוב על סיטואציה שבה יש קול אחד והוא המכריע בין איזנקוט כראש הממשלה לביבי ראש הממשלה. בין פינוי היישובים לבניין היישובים, בין תשעה שופטים שהם שמאל בבית המשפט העליון לתשעה שופטים שהם ימין בבית המשפט העליון", אמר הרב.

בהמשך הדגיש הרב אליהו את האחריות המוטלת על כל מצביע ואת ההשלכות האפשריות של בחירתו בקלפי.

"אדם יכול לגרום לכך שיהיו תשעה שופטים של בית המשפט העליון שיגידו את כל הצרות והשטויות שבעולם ותשעה שופטים אחרים", אמר.

הרב המשיך והסביר כי על כל אדם להתייחס להצבעתו כאילו היא זו שעשויה להכריע את תוצאות הבחירות. "לכן לכל אדם כזה שיכול להכריע את הבחירות צריך להגיד: תשמע חביבי, אתה מכריע, אתה צריך לדעת מה אתה עושה עם הקול שלך, אתה מכריע בין ביבי לבין איזנקוט".

הרב אליהו אף השתמש בדוגמה חריגה כדי להמחיש את עמדתו: "המצב הוא עד כדי כך שגם אם יבוא נביא ויגיד 'תעשה כך'. אתה אומר לו 'לא. לא עושה כך'".

למרות הדברים הנחרצים, הרב אליהו נמנע מלנקוב בשמותיהן של מפלגות ימין שאינן עוברות את אחוז החסימה, והתמקד במסר הכללי בדבר חשיבות ההצבעה למפלגות בעלות סיכוי להיכנס לכנסת.