ראש מוסדות בני דוד בישוב עלי הרב אלי סדן מבהיר כי בניגוד לפרסומים שיוחסו לו הוא אינו מתנגד להצבעה לעופר וינטר, ואף סבור כי מעבר של מפלגתו את אחוז החסימה עשוי להיות המפתח להקמת ממשלת ימין מלאה בראשות נתניהו.

"אני בדרך כלל משתדל לא להתערב בבחירות. גילוי נאות, אני חושב שבנימין נתניהו היה ראש ממשלה מצוין, שעשה הרבה דברים טובים לעם ישראל בשנים, ומאוד מאוד הייתי רוצה שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה", אמר הרב.

בהמשך הסביר מדוע בחר עד כה שלא להתערב במאבקים הפוליטיים בתוך גוש הימין: "כשבאו אליי אנשים ואמרו לי, תגיד לאלה לרדת, תגיד לאלה לעלות וכל מיני הצעות, אני החלטתי לשתוק, כיוון שכמו שהוא הצליח עד היום לעבור את הבחירות בשלום, אני מניח שהוא גם הפעם יצליח לעבור את הבחירות בשלום".

אלא שלדבריו, פרסומים שהגיעו לידיעתו ולפיהם הוא קורא שלא להצביע למפלגתו של וינטר הביאו אותו להבהיר את עמדתו: "אבל היום התקשרו אליי והראו לי שמפרסמים שכאילו אני אומר לא להצביע לעופר וינטר, כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה".

הרב הבהיר: "אני חושב שזה לא נכון, אני לא אמרתי את זה כמובן, ואני מאחל לעופר וינטר לעבור את אחוז החסימה, ואני חושב שרק אם לעופר וינטר יעבור את אחוז החסימה, רק אז יהיה לביבי ממשלה של ימין מלא. זה מה שאני מקווה שיהיה".

דבריו של הרב סדן מקבלים משמעות מיוחדת על רקע הביקור שנערך בביתו בשבוע שעבר, בהשתתפות נתניהו וסמוטריץ', במטרה לקדם את פרישתו של וינטר מההתמודדות. למרות הביקור, הרב סדן בחר להבהיר בפומבי כי הוא מאחל לוינטר לעבור את אחוז החסימה, ואף רואה בכך תנאי להקמת ממשלת ימין מלאה בראשות נתניהו.