עו"ד זאנה מודזגברישוילי, התובעת הצבאית הראשית לשעבר, נבחרה לעמוד בראש המערך להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר.

מודזגברישוילי, שכיהנה בעבר בתפקיד התובעת הצבאית הראשית, תוביל את המערך האחראי לקידום ההליכים להעמדת מחבלי הטבח לדין ולמיצוי הדין עמם.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), וח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), היוזמים המשותפים של החוק להעמדת מחבלי טבח 7 באוקטובר לדין, המוכר גם בשם "חוק הנוח'בות", פרסמו הודעה משותפת בעקבות הבחירה.

"בחירתה של עו"ד זאנה מודזגברישוילי לראשות המערך להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה היא אבן דרך משמעותית ביישום החוק", מסרו השניים.

רוטמן ומלינובסקי איחלו לה הצלחה בתפקידה והדגישו את חשיבות קידום ההליכים המשפטיים נגד מחבלי הטבח: "אנו מאחלים לה הצלחה גדולה בתפקיד החשוב - קידום ההליכים להעמדת מחבלי הטבח לדין ולמיצוי הדין עמם".

בחירתה של מודזגברישוילי מצטרפת לצעדים נוספים שננקטו בחודשים האחרונים לקראת העמדת מחבלי הטבח לדין.

לפני מספר חודשים סיירו רוטמן ומלינובסקי באזור עטרות שבצפון ירושלים, באתר המיועד להקמת בית המשפט הצבאי המיוחד שבו יישפטו מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח.

לסיור הצטרפו הפרויקטור מטעם הרמטכ"ל ליישום החוק, תת-אלוף במילואים יאיר ברקת, נציגי אגף התכנון בצה"ל ונציגי פיקוד המרכז.

במהלך הסיור נמסר כי החלו העבודות להקמת המתחם. החוק שאושר בכנסת מגדיר את המעשים שבוצעו במהלך מתקפת הטרור כפשעים נגד העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.

על פי החוק, המחבלים יועמדו לדין בפני בית משפט צבאי מיוחד שיוקם בירושלים, ויהיה מוסמך להטיל גם עונש מוות. במקרה שבו ייגזר עונש כזה, יתקיים הליך ערעור אוטומטי בפני בית הדין הצבאי לערעורים.

החוק חל על עבירות שבוצעו בין 7 ל-10 באוקטובר 2023, וכן על עבירות שבוצעו נגד חטופים במהלך תקופת השבי. בנוסף, נקבע כי מי שיואשם או יורשע בעבירות הקשורות לטבח לא יוכל להשתחרר במסגרת עסקאות עתידיות לשחרור אסירים.

בית המשפט המיוחד יורכב משלושה שופטים, שייבחרו מבין שופטים מכהנים או בדימוס וימונו על ידי נשיא המדינה בהתאם למנגנון שנקבע בחוק.

עוד נקבע כי הדיונים יתועדו וישודרו לציבור באתר אינטרנט ייעודי, וכי יוקמו מנגנונים להבטחת זכויותיהם של נפגעי העבירה.