אברך חסידי הותקף בליל שבת באשדוד, לאחר שרוכב אופניים חשמליים שעבר בסמוך אליו ריסס לעבר פניו גז פלפל מטווח קצר ונמלט מהמקום.

על פי הפרטים שפורסמו באתר "אשדודס", האברך צעד ברחוב כאשר הרוכב התקרב אליו וריסס לעברו את החומר, ללא כל התגרות מוקדמת או חילופי דברים בין השניים.

כתוצאה מהתקיפה סבל האברך מצריבה עזה ומקשיי נשימה. הוא הוכה בהלם ונזקק לזמן כדי להתאושש מהאירוע הפתאומי.

בסביבתו של האברך הביעו דאגה בעקבות המקרה, וטענו כי בתקופה האחרונה נרשמת עלייה במקרי חיכוך והתנכלויות כלפי תושבים חרדים במרחב הציבורי.

"זה לא מעשה קונדס, ואירועים כאלו יכולים להסתיים באסון", אמר אחד ממכריו של הנפגע. "אם לא תהיה תגובה נחרצת, המקרה הבא עלול להיות חמור בהרבה".

בעקבות האירוע הוגשה תלונה במשטרה. חוקרי המשטרה החלו בבדיקת נסיבות התקיפה ובאיסוף ממצאים מהזירה, בניסיון להתחקות אחר זהותו של רוכב האופניים החשמליים ולהביא למעצרו.