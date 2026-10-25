הרב מרדכי גלאי, מומחה בולט בענף השחיטה בישראל, נפטר הלילה בבית החולים "מעייני הישועה" בבני ברק לאחר מחלה קשה.

לאורך השנים התגורר בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, שם נודע כאחד המומחים המרכזיים לתחום השחיטה והכשרות, וזכה להערכה רבה מצד רבנים בולטים, בהם הרב חיים קנייבסקי ורב השכונה הרב יצחק זילברשטיין, שסמכו על פסיקותיו ומומחיותו.

במסגרת תפקידיו, עמד בראש מערכי שחיטה ופיקוח, בחן שוחטים ובודקים והכשיר דורות של אנשי מקצוע לעבודה בישראל ומחוצה לה.

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, ספד לו וציין כי הקפיד על סטנדרטים הלכתיים מחמירים וכי המשיך בפעילותו המקצועית ובהבחנת שוחטים גם בתקופת מחלתו וייסוריו.

הוא הותיר אחריו את רעייתו, ילדים וצאצאים, בהם אחיו הרב שמעון גלאי.

מסע הלוויה יצא היום בשעה 12:00 מביתו ברחוב אבני נזר 11 בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, דרך בית הכנסת "קהל חסידים", ומשם המשיך לבית העלמין באלעד, שם נטמן.