יותר מ-500 יעדים נסרקו בחברון במסגרת המבצע לסיכול טרור, אך היקף אמצעי הלחימה שאותרו מעורר שאלות.

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, תהה היום (ראשון) כיצד ייתכן שבפעילות כה נרחבת בעיר, הידועה בריבוי אמצעי הלחימה שבה, אותר לכאורה מספר מצומצם של כלי נשק.

"העיר חברון מלאה בכמויות אינסופיות של אמל"ח. אם נסרקו כבר יותר מ-500 בתים, ומצאו רק רובה ציידים ואקדח, משהו פה מוזר", כתב קדוש.

הביקורת מגיעה בעקבות הודעת צה"ל על המשך המבצע בחברון, שנפתח בעקבות פיגוע הירי ביום שישי שבו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

לפי הודעת צה"ל, מתחילת הפעילות נסרקו יותר מ-500 יעדים ונעצרו כ-50 חשודים. במהלך הלילה עצרו לוחמי חטיבת הצנחנים ויחידת מגלן 12 חשודים נוספים, החרימו כלי רכב בלתי חוקיים ואיתרו אמצעי לחימה. להודעת צה"ל צורפו תמונות של האמל"ח: רובה ציידים ואקדח.

במקביל, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת יהודה אטמו הלילה את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע וחוסלו בחילופי אש עם כוחות הביטחון.

האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צווי החרמה ואטימה זמנית, ובמערכת הביטחון מתכוונים להמשיך בהליך הריסת הבתים.