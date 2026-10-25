נערה בת 17 מאזור עין כרם ניצלה לאחר שכמעט נחנקה למוות במהלך אימון אקרובטיקה אווירית.

רצועת בד שעליה התאמנה התהדקה סביב צווארה בגובה של מספר מטרים, והיא איבדה את הכרתה בעודה תלויה באוויר.

לאחר שחולצה בידי מדריכת החוג ופונתה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם, התאוששה הנערה ושוחררה לביתה כעבור יומיים.

הנערה, תלמידת כיתה י"ב, משתתפת זה ארבע שנים בחוג אקרובטיקה אווירית, שבמסגרתו היא מתאמנת על חישוק ועל רצועת בד ארוכה התלויה מהתקרה, המכונה "טיסו". לדבריה, לאורך השנים לא התרחשו בחוג תאונות חריגות, והאימונים מתקיימים בהדרכה מקצועית ותוך שימוש במזרני בטיחות.

לפני מספר ימים התכוננה הנערה לבצע תרגיל בגובה של כחמישה עד שישה מטרים יחד עם חברה לחוג. השתיים טיפסו על רצועות בד נפרדות, אך בשלב מסוים החליטה הנערה שלא לבצע את התרגיל המתוכנן, המכונה "דרופ לשפגט", שבמהלכו משחררים את הגוף בבת אחת כלפי מטה.

"בשלב מסוים חששתי לבצע את התרגיל שנקרא 'דרופ לשפגט' ובמהלכו אמורים לשחרר את הגוף בבת אחת ולהגיע במהירות למטה, ואמרתי לחברה שתמשיך בעצמה בלעדיי", סיפרה.

המדריכה הציעה לה לבצע תרגיל חלופי, אך הנערה החליטה להשתחרר מהבד ולרדת. במהלך הניסיון הסתבכה רצועת הבד סביב צווארה.

"ניסיתי לשחרר את עצמי מהליפוף של הבד. הרגליים היו מלופפות והלולאה הייתה סביב הצוואר ושחררתי את הקשירה מהרגליים. ברגע ששחררתי מהרגליים נשארה הלולאה סביב הצוואר, והלכה והתהדקה עד שהתחילה לחנוק אותי", שחזרה.

הנערה ניסתה להחזיק את הרצועה בידיה כדי למנוע את התהדקותה, בעוד המדריכה ניסתה להנחות אותה כיצד להשתחרר. בהמשך אף ביקשה מתלמידה אחרת לטפס על כתפיה כדי להגיע אליה, אך ללא הצלחה.

"בשלב הזה הרגשתי את החנק ממש. הרגשתי שאני לא נושמת ואיבדתי הכרה ואז שחררתי את האחיזה והלולאה התהדקה סביב הצוואר שלי כשאני תלויה באוויר", תיארה הנערה.

המדריכה הצליחה לבסוף להגיע אל הנערה, לשחרר אותה ולהוריד אותה בזהירות אל המזרן. במקביל הזעיקה את מד"א, ובהנחיית המוקד ביצעה פעולות החייאה עד שנשימתה של הנערה חזרה.

אמה של הנערה, שהמתינה באותה עת בחניה מחוץ לחוג, הבחינה בתלמידות רצות החוצה בבהלה והבינה שבתה נפגעה.

"אני בדיוק הייתי בחניה מחוץ לחוג, וראיתי בנות שרצות החוצה כשהן מבוהלות", סיפרה האם. "שאלתי מה קרה והן הסבירו שקרה משהו לבת שלי. מיהרתי פנימה ובאמת נבהלתי. היא שכבה על המזרון וראיתי שהיא ללא הכרה. זו בהלה שרק אמא יכולה להרגיש מלראות את הבת שלה ככה, בכזו מצוקה".

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לנערה טיפול רפואי, והיא הורדמה ופונתה לבית החולים הדסה עין כרם. עם הגעתה לבית החולים הועברה הנערה ליחידת הטראומה, שם פעל הצוות הרפואי לייצוב מצבה. בדיקות הדמיה ובדיקות נוספות לא העלו סימנים לשברים בעמוד השדרה או לנזק מוחי, והיא הועברה להמשך טיפול ביחידה לטיפול נמרץ ילדים כשהיא מורדמת ומונשמת.

ד"ר אסף מנדל, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם, סיפר כי הצוות נערך להגעתה בעקבות הדיווח שהתקבל ממד"א.

"אמנם היה קשה לזהות בהתחלה מה בדיוק קרה לה בשטח, אך לאחר שקיבלנו אותה מצוות יחידת הטראומה וביצענו בדיקות נוספות, איששנו שמצבה תקין. היא הגיעה אלינו מיחידת הטראומה כשהיא מורדמת ומונשמת, וכך נשארה במשך יממה בזמן שאנחנו ביצענו הערכות מצב", הסביר.

למחרת החלו הרופאים להפחית בהדרגה את תרופות ההרדמה כדי לבחון את מצבה הנוירולוגי. לאחר שהתברר כי לא נגרם נזק מוחי, הופסקה גם ההנשמה והנערה שבה לנשום בכוחות עצמה.

"רק כשהבדיקות הוכיחו שלא נגרם נזק נוירולוגי או מוחי, הפסקנו את ההרדמה וההנשמה באופן מלא. הנערה חזרה לעצמה די מהר, כך שתוך יממה בלבד כבר הייתה פעילה כמו שהייתה קודם האירוע. לאחר יומיים של השגחה פה ביחידה לטיפול נמרץ, כבר יכלה להשתחרר לביתה כשהיא במצב מצויין ועל רגליה", אמר ד"ר מנדל.

הרופא שיבח את תפקודה של מדריכת החוג, שלדבריו סייע למנוע פגיעה חמורה יותר: "אנחנו שמחים שהמקרה הזה נגמר ככה ולא בפגיעה חריפה יותר, ומעריכים את מאמצי המדריכה בחוג לטפל בנערה במסירות, מה שמנע ממנה נזק משמעותי של חנק".

לדבריו, למרות האירוע הקשה, הנערה החלימה לחלוטין וכבר מצפה לשוב לאימונים.