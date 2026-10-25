מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, פרסם היום (ראשון) הצהרה לאזרחי ישראל לקראת הבחירות, לאחר פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזהיר מפני ניסיונות לפגוע בטוהר הבחירות או לשבש את ההליך הדמוקרטי.

לדברי המפכ"ל, המשטרה השלימה היערכות ממושכת ומקיפה לקראת יום הבחירות, הכוללת פריסת כוחות בקלפיות, בצירי התנועה וברחובות, לצד התמודדות עם איומי טרור בשיתוף שירות הביטחון הכללי.

בנוסף, המשטרה נערכת לשמירה על הסדר הציבורי עם פרסום תוצאות הבחירות ובימים שלאחר מכן.

"אני פונה לכל אזרחי ישראל במסר ברור: מימוש זכותכם הדמוקרטית להצביע היא המשימה שלנו. ביום הבחירות משטרת ישראל תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, ולהגן על שלום הציבור וביטחונו", אמר לוי.

המפכ"ל הדגיש כי ההיערכות נמשכת כבר חודשים: "במשך חודשים נערכנו למשימה הלאומית הזו, ונפעיל את מלוא עוצמתנו כדי להבטיח בחירות חופשיות, בטוחות ותקינות".

בהמשך העביר אזהרה למי שינסו לשבש את הבחירות: "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות, לאיים על בוחרים או לשבש את ההליך הדמוקרטי לפני הבחירות, במהלכן או לאחריהן, ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה, ממלכתית ובלתי מתפשרת".

לוי הבהיר כי המשטרה תפעל נגד אלימות ואיומים מכל צד: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים, להסתה או לעבריינות לפגוע ברצון הבוחר. הכרזתי בחודשים האחרונים שלא ניתן לבריונות מכל צד לפגוע בהליך הדמוקרטי וכך נעשה".

עוד הוסיף: "שמירה על הדמוקרטיה הישראלית היא משימתנו. נמלא אותה ללא משוא פנים וללא פשרות".

בסיום דבריו פנה המפכ"ל לציבור וקרא להישמע להוראות השוטרים: "אזרחי ישראל, הרגישו בטוחים לממש את זכותכם הדמוקרטית. אנחנו נהיה שם כדי להבטיח שזכותכם תישמר מכל משמר. אני קורא לכלל הציבור להישמע להנחיות השוטרים ולשמור על החוק והסדר".