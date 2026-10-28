קרעי עוקץ את התקשורת אחרי המדגמים: "ערוצי התבהלה"

שר התקשורת שלמה קרעי שוחח הלילה (רביעי) עם עיתונאים במטה הליכוד, לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, וניצל את ההזדמנות למתקפה על כלי התקשורת ועל התחזיות שהציגו במהלך מערכת הבחירות.

קרעי התייחס לתאגיד השידור הציבורי והבהיר כי הוא מתנגד למימון מה שהוא מגדיר כתעמולה באמצעות כספי הציבור. "את התעמולה לא על חשבוננו", אמר בהתייחסו לתאגיד.

כשנשאל לדעתו על חדשות 13, השיב בעקיצה: "13 צריכים לעשות חדשות ולא תעמולה".

בהמשך תקף קרעי את ערוצי החדשות שלטענתו הציגו לאורך מערכת הבחירות תחזיות פסימיות בנוגע לכוחה של מפלגת הליכוד.

"ערוצי התבהלה, אנחנו הרבה יותר טובים מהתחזיות הקודרות שלהם, ובעזרת השם נעשה את הכי טוב למען העם הישראלי", אמר.

דבריו מגיעים על רקע מדגמי הבחירות, שבהם הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר בכל ששת הערוצים, עם 24 עד 31 מנדטים, בניגוד לחלק מהסקרים המוקדמים שהעניקו לה מספר נמוך משמעותית של מושבים.

עם זאת, תוצאות המדגמים עדיין אינן מבטיחות לנתניהו רוב להקמת ממשלה. בעוד שבמדגם המעודכן של ערוץ 14 גוש הימין מגיע ל-62 מנדטים, במדגמים האחרים הוא נותר מתחת לרף הדרוש.